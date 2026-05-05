Slušaj vest

Toni Parsons je bio šezdesettrogodišnji bivši oficir mornarice koji je smrtno stradao kada ga je, dok je vozio bicikl u Škotskoj, udario pijani vozač. Njegova smrt bi zauvek ostala misterija da jedna hrabra devojka nije o svemu obavestila policiju, a tada se njen život pretvorio u dramu.

Dana 29. septembra 2017. godine, Parsons je vozio bicikl kroz Škotsko visočje kada je Aleksander „Sendi“ Mekelar vozio pod dejstvom alkohola, sa svojim bratom blizancem, Robertom Mekelarom, na mestu suvozača. Tokom vožnje, Aleksander je udario Parsonsa i ostavio ga da umre.

Snimak Tonija Parsonsa pre nestanka Foto: netflix/youtube

Blizanci su kasnije zakopali Parsonsove posmrtne ostatke na imanju ogromnog poseda i godinama nisu smatrani osumnjičenima. Međutim, Parsonsova porodica je konačno dobila nekakav mir nakon što je Aleksander priznao zločin svojoj tadašnjoj verenici, dr Karolin Mjurhed.

Pred venčanje otkrio joj zločin

Ona se u početku osećala rastrzano zbog priznanja, ali je kasnije sarađivala sa škotskom policijom kako bi snimila priznanje i locirala dokaze koji su doveli do osude braće.

U januaru 2021. godine, i Aleksander i Robert su uhapšeni zbog uloga koje su imali u Parsonsovoj smrti. Slučaj, fokusiran na umešanost Mjurhedove, od tada je prepričan u Netfliksovoj dokuseriji "Should I Marry a Murderer?" (Da li treba da se udam za ubicu?), koja je premijerno prikazana 29. aprila.

Karolin Mjurhed Foto: netflix/youtube

Evo svega što treba znati o Toniju Parsonsu i njegovoj tragičnoj smrti. Parsons je bio šezdesettrogodišnji bivši mornarički oficir koji je poticao iz Tilikutrija, u Klakmananširu u Škotskoj. Pre smrti je pobedio rak prostate i želeo je da „uzvrati zajednici“, navodi BBC. Odlučio je da učestvuje u dobrotvornoj biciklističkoj vožnji za borbu protiv raka prostate, dugoj 104 milje, od Fort Vilijama nazad do Tilikutrija.

Parsons je bio „voljeni suprug, otac i deda“, navela je njegova porodica u saopštenju podeljenom sa Policijom Škotske (Police Scotland). „Nije voleo ništa više od provođenja vremena sa svojim unucima, a tokom tog vremena bi se posvećivao svojoj strasti prema pecanju i učio unuka da peca“, stoji u saopštenju. „Toni je bio ljubitelj sporta i strastveni golfer. Takođe je proveo mnogo godina baveći se ragbijem na svim nivoima, uključujući igranje, treniranje mini/midi ragbija i suđenje.“ Dana 29. septembra 2017. godine, Parsons je vozio bicikl glavnim putem A82 u blizini mesta Bridž of Orki i Tajndram u Škotskoj, kada ga je udario automobil.

Foto: netflix/youtube

Policija je godinama bezuspešno tragala za njim

Njegova porodica, međutim, još uvek nije znala šta se dogodilo, pa su prijavili njegov nestanak, a policija je naknadno pokrenula nekoliko potraga širom zemlje za Parsonsom.

Detektiv inspektor Frejzer Spens, iz tima za teške istrage Policije Škotske, rekao je da je „sprovedena velika policijska operacija kako bi se pokušao pronaći gospodin Parsons, uključujući pretrage na ogromnom i udaljenom području u blizini mesta gde je poslednji put viđen“.

Foto: netflix/youtube

„Kada se tog petka pozdravio i krenuo na svoju dobrotvornu vožnju iz Fort Vilijama, niko od nas nije očekivao da će to biti poslednji put da ćemo ga videti ili razgovarati sa njim“, navodi se u saopštenju porodice.

Parsons se vodio kao nestao, a njegova porodica nije imala odgovore sve do 2021. godine.

„Tokom šest godina otkako je nestao, a potom i tokom naknadne kriminalističke istrage, ostali smo sa mnogo neodgovorenih pitanja i bilo je potresno za svakog člana porodice što nije mogao da dobije te odgovore“, objasnila je porodica. Krajem 2020. godine, Aleksander je priznao da je vozio pijan i udario Parsonsa. Šokantno otkriće podelio je sa Mjurhedovom, koju je zaprosio nakon dva meseca zabavljanja.

Zašto nisu prijavili policiji da su pregazili čoveka?

Aleksander je otkrio da je vozio sa svojim blizancem, Robertom, kada je u pijanom stanju udario i usmrtio Parsonsa. Braća su kasnije zakopala Parsonsovo telo na ogromnom imanju Ok (Auch estate), gde su obojica radili.

„Moj mozak nije bio u stanju da ode u policiju“, prisetila se Mjurhedova u seriji Should I Marry a Murderer?. „Moj mozak i dalje nije prihvatao ono što mi je rečeno. Podsvesni osećaj panike bio je toliko ogroman da se zapravo nisam mogla suočiti sa tim u tom trenutku.“

Uprkos početnoj panici, Mjurhedova je na kraju dobila detaljne odgovore od Aleksandera i uspela je da odvede policiju do Parsonsovih posmrtnih ostataka.

Nakon što je policija konačno pronašla njegovo telo, utvrđeno je da je Parsons zadobio „katastrofalne“ prelome rebara, karlice i kičme nakon sudara, navodi BBC.

Uprkos povredama, Parsons je navodno bio živ nakon udarca i mogao je preživeti uz adekvatnu pomoć. Medicinski veštaci su utvrdili da su „neposredni uzrok smrti“ bile povrede rebara i kolaps pluća koji je uticao na njegovo disanje. Kratko nakon što je Aleksander priznao sve Mjurhedovoj, zamolio ju je da mu pomogne da premeste Parsonsovo telo na drugu lokaciju, jer su postojali građevinski planovi za izgradnju na mestu gde je bio sahranjen.

Karolin je otkrila tajnu svog verenika policiji

Mjurhedova je potom pozvala policiju u decembru 2020. godine i prijavila ono što joj je Aleksander poverio. Obojica blizanaca su uhapšena, ali su pušteni nakon što policija nije uspela da pronađe Parsonsovo telo niti bilo koji drugi dokaz koji bi ih povezao sa zločinom.

Aleksander i Mjurhedova su nastavili da se zabavljaju, ali je ona to činila samo kako bi prikupila čvrste dokaze protiv braće. Snimila je nekoliko razgovora koje je vodila sa obojicom blizanaca u kojima su govorili o slučaju.

Mesecima ih snimala i živela sa njima

Na kraju je Mjurhedova pristala da pomogne u premeštanju Parsonsovog tela, ali je rekla da prvo mora tačno da zna gde je zakopan. Aleksander ju je odveo do lokacije, a da on to nije znao, Mjurhedova je na tom mestu ostavila zgnječenu limenku. Zatim je pozvala policiju i rekla im da je telo zakopano tamo gde je ostavljeno smeće.

Aleksander i Robert su konačno uhapšeni u vezi sa Parsonsovom smrću u januaru 2021. godine nakon što je policija locirala njegove ostatke.

Pre zakazanog suđenja u julu 2023. godine, i Aleksander i Robert su prihvatili nagodbu o priznanju krivice. Aleksander je priznao krivicu za lakšu optužbu za ubistvo iz nehata (culpable homicide) i pokušaj ometanja pravde, dok je Robert takođe priznao krivicu za pokušaj ometanja pravde.

Should I Marry A Murderer? Foto: netflix/youtube

Suđenje je bilo kratko, a Karolin je naišla na osudu zajednice

Aleksander je osuđen na 12 godina zatvora, a Robert je dobio kaznu od pet godina i tri meseca.

„Napokon je pravda zadovoljena i želeli bismo da zahvalimo ne samo sudskim zvaničnicima i službenicima iz tima za teške istrage Policije Škotske, odeljenja Fort Vali i drugih odeljenja Policije Škotske koji su radili na ovom slučaju, već i svim volonterima i gorskim službama spasavanja koji su ga neumorno tražili u ranijim fazama istrage“, navela je Parsonsova porodica u saopštenju nakon nagodbe.