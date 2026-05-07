Špankinja Beatris Flamini provela je neverovatnih 500 dana sama u pećini 70 metara ispod zemlje, postavivši time svetski rekord. Kada je u aprilu 2023. godine napokon izašla na svetlo dana, otkrila je da joj je jedan od najtežih trenutaka bio upravo odlazak iz podzemnog boravišta u kojem je proslavila i svoj 50. rođendan. Njena priča, koja je tada obišla svet, ponovo je privukla pažnju javnosti.

Naučni eksperiment u potpunoj izolaciji

Flamini, iskusna alpinistkinja i ekstremna sportistkinja, ušla je u pećinu u blizini Granade u novembru 2021. kao 48-godišnjakinja. Njen boravak bio je deo naučnog projekta koji je pratio efekte dugotrajne izolacije i dezorijentacije na ljudski um i telo. Iako je bila pod stalnim nadzorom naučnika, nije imala nikakav ljudski kontakt, a u pećini nije bilo ni signala za mobilni telefon.

Tokom gotovo dve godine provedene daleko od civilizacije, suočila se s raznim izazovima, poput najezde muva, ali iznenađujuće, to joj nije najteže palo. Mnogo veću nelagodnost, kako je sama rekla, osetila je u trenutku kada je morala da napusti pećinu. Vreme joj je pod zemljom prolazilo toliko drugačije da je mislila da se dogodio neki problem, a ne da je njenom poduhvatu došao kraj.

„Spavala sam, ili barem dremala, kada su sišli po mene. Mislila sam da se nešto dogodilo. Rekla sam: ‘Zar već? Nema šanse. Nisam završila knjigu’“, ispričala je medijima.

Izlazak pred novinare umesto pod tuš

Nakon toliko vremena provedenog u samoći, nije dobila priliku za postepen povratak u svakodnevicu. Odmah nakon kratkog lekarskog i psihološkog pregleda, odvedena je na konferenciju za novinare koja je trajala gotovo sat vremena. To, priznala je, nije očekivala i zato joj je izlazak teško pao.

„Očekivala sam da ću izaći i istuširati se. Nisam očekivala da će biti toliko interesovanja“, rekla je okupljenim novinarima samo nekoliko trenutaka nakon izlaska iz pećine.

Tajna preživljavanja

Kako bi se u potpunosti posvetila eksperimentu, Flamini je svom timu naložila da joj ne prenose nikakve vesti iz spoljnog sveta, čak ni u slučaju smrti člana porodice. A kako je izdržala toliko dugo? „Vrlo sam se dobro slagala sama sa sobom“, jednostavno je objasnila. Toliko se dobro prilagodila da je već nakon 65. dana potpuno izgubila pojam o vremenu i danima.

Vreme je kratila čitanjem, a pročitala je ukupno 60 knjiga. Uz to je pisala, crtala i plela. Njena pozadina ekstremne sportistkinje i planinarke zasigurno joj je pomogla da ovaj neverovatan izazov izvede gotovo besprekorno.

