Život Dženet Makasland izgledao je kao sa razglednice: prelepa porodica, dom vredan 1.5 miliona dolara u jednom od najbogatijih predgrađa Amerike i uspešna karijera. Međutim, iza zatvorenih vrata, njen svet se rušio. Brak joj je propadao, a suprug se borio protiv nje za starateljstvo nad decom i kuću.

Sada je majka koja je naizgled imala sve optužena za ubistvo svoje dvoje male dece, ostavljajući čak i najbliže prijatelje u šoku zbog saznanja da se takav užas krio svima pred očima.

Šok u krugu prijatelja

"Kada sam čula vesti, to je bio verovatno najveći šok u mom životu. Nisam mogla da procesuiram to. Još uvek pokušavam da shvatim. Nema smisla. Ništa nije ukazivalo na ovako nešto", izjavila je jedna od prijateljica Makaslandove za The Post.

Prijateljica, koja je želela da ostane anonimna, opisala je Dženet kao nežnu, ljubaznu i harizmatičnu osobu, kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Radila je kao akupunkturolog i učiteljica meditacije. Pre samo šest meseci, Makaslandova je sasvim normalno razgovarala o roditeljskim sastancima za svoju decu - sedmogodišnjeg Kajai šestogodišnju Elu.

Priznanje užasa

To je u potpunoj suprotnosti sa onim što nadležni organi tvrde da se dogodilo prošle nedelje, kada je Makaslandova navodno priznala da je zadavila decu u njihovom porodičnom domu. Uhapšena je u kući svoje tetke u Vermontu, a njena fotografija iz policijske stanice ledi krv u žilama - prikazuje jezive posekotine preko njenog vrata.

Iako je spolja sve delovalo savršeno, Dženet i njen suprug Semjuel (Samuel, 62) bili su usred gorke brakorazvodne parnice koju je on pokrenuo prošlog oktobra. Borba za decu se intenzivirala neposredno pre tragedije; samo dan pre ubistava, sud je imenovao staratelja koji je trebalo da donese odluku o njihovoj sudbini.

Krvavi epilog i tuga u zajednici

Dva dana nakon što su deca ubijena, Makaslandova se pojavila kod svoje tetke u mestu Benington sa ranom na vratu i zastrašujućom porukom: "Zadavila sam ih, a onda sam pokušala da se ubijem". Policija u Velsliju pronašla je tela mališana, a otac Semjuel je, prema rečima prijatelja, potpuno slomljen jer mu je očinstvo bilo najveća životna radost.

Oko 500 ljudi okupilo se u crkvi Svetog Andrije kako bi odali počast nevinim žrtvama. Ispred kuće u Velsliju sada stoje buketi cveća, sveće i plišane igračke kao bolno podsećanje na ugašene živote.

Dženet Makasland se trenutno nalazi u pritvoru u Vermontu. Tokom pojavljivanja pred sudom, pristala je na izručenje Masačusetsu, gde se suočava sa dve optužnice za ubistvo. Njen advokat, Džef Rubin, izjavio je da je odlučila da se što pre vrati i suoči sa optužbama. Njeno sledeće ročište zakazano je za 11. maj 2026. godine.

