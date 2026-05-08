Slušaj vest

Jedan muškarac je ispričao kako mu je autizam konačno dijagnostikovan u 42. godini, nakon decenija tokom kojih je bio pogrešno etiketiran, lečen neadekvatnim lekovima i sa pogrešnim dijagnozama.

Tajler Barnet nedavno je postao viralan na TikToku nakon što je podelio emotivan video na kojem slavi to što je konačno dobio odgovore za kojima je očajnički tragao. Ovaj otac je plakao dok je svojim pratiocima, kojih ima 28.700, pričao kako je osetio "ogromno olakšanje" nakon što mu je potvrđen autizam i ADHD (poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću).

Tajler Barnet preko ChatGPT-ja saznao pravu dijagnozu Foto: Printscreen/TikTok/millenialdad

Decenije lutanja i "pretvaranja"

"Osećam takvo olakšanje, ali i toliku tugu za malim sobom koji je zaslužio da zna", napisao je u dirljivoj objavi koja je prikupila stotine hiljada pregleda. Tajler, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, objasnio je da je morao da čeka dva meseca na rezultate intenzivnog psihološkog testiranja kako bi dobio kliničku potvrdu.

On je otkrio da je prethodno živeo osećajući se kao "uljez", a put do istine počeo je kada je potražio savete od veštačke inteligencije putem ChatGPT. Na osnovu toga je prvo sam sebi postavio dijagnozu, koju su kasnije potvrdili zdravstveni stručnjaci.

Prisećajući se detinjstva, ovaj stručnjak za odnose sa javnošću iz Kalifornije ispričao je za magazin People da se uvek osećao kao da je spolja i da samo posmatra, ne znajući kako da se uklopi. Kako bi izbegao pažnju, počeo je da imitira ponašanje svojih vršnjaka, što on naziva "pretvaranjem".

Pogrešne dijagnoze i pogrešni lekovi

Iako je u školi bio uspešan zahvaljujući onome što danas prepoznaje kao "snažno autistično prepoznavanje obrazaca", iznutra je bio iscrpljen i uplašen. U dvadesetim godinama tražio je pomoć, ali su ga lekari godinama tretirali zbog anksioznosti i depresije.

Lekovi koje je dobijao više su mu odmagali nego pomagali, što ga je u jednom trenutku uvelo u problem sa zavisnošću dok mu je mentalno zdravlje propadalo. U tridesetim mu je pogrešno dijagnostikovan bipolarni poremećaj, zbog čega je dobijao još jaču terapiju koja ga je pretvorila u "zombija".

Preokret uz pomoć ćerke i AI tehnologije

Prekretnica se dogodila kada je njegova desetogodišnja ćerka počela redovno da sugeriše da bi autizam mogao biti koren njegovih problema. To ga je navelo da istraži simptome uz pomoć ChatGPT-ja, nakon čega je odmah znao da je to u pitanju. Prošlog meseca, 13. aprila, zvanično mu je potvrđen autizam prvog nivoa i ADHD.

"Kada sam dobio dijagnozu, skinuli su me sa lekova za bipolarni poremećaj i uveli terapiju za ADHD, što je potpuno promenilo pravila igre. Kako se vraćam svom pravom biću, jasno vidim da sam savršen upravo ovakav kakav jesam. Svet prosto nije mogao da me prihvati tamo gde sam bio. Jer kada razumete autizam i ADHD tačno onakvima kakvi jesu, oni prestaju da budu invaliditet i postaju supermoć", zaključio je Tajler.

Pogledajte video: Znakovi ADHD sindroma