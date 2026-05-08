Slušaj vest

Tim Kortce već skoro dve decenije prkosi savremenim normama živeći potpuno nezavisno na izolovanom ostrvu u kanadskom moreuzu Džordžija. Do njegovog imanja ne vode putevi, niti postoji trajektni saobraćaj, pa se svaki dolazak i odlazak oslanja isključivo na sopstveno plovilo. Njegova priča je svedočanstvo o čoveku koji je gradsku udobnost zamenio za naporan, ali ispunjen život u skladu sa prirodom.

Logistika preživljavanja i gradnja doma

Život na mestu gde ne možete jednostavno dovesti automobil pun materijala zahteva neverovatnu snalažljivost. Tim već godinama gradi kuću u kojoj namerava da provede starost, koristeći kombinaciju tradicionalnih i lokalnih sirovina poput kamena, peska i drveta sa svog zemljišta.

Pogledajte kako izgleda njegov život u kamenoj kući:

1/10 Vidi galeriju Tim Kortce - napustio grad i napravio kuću od otpada Foto: Printscreen/YouTube/ Exploring Alternatives

Iako koristi beton i lim za konstrukciju, svaki ekser i vreća namirnica predstavljaju ogroman logistički poduhvat. Njegov dom nije samo sklonište, već i simbol samodovoljnosti – struju crpi iz sunčeve energije, a žeđ gasi filtriranom kišnicom.

Ekološki manifest i borba protiv otpada

Prekretnica u njegovom razmišljanju dogodila se još osamdesetih godina prošlog veka. Dok je radio na moru, prizor ogromnih nakupina plutajućeg smeća trajno je promenio njegov odnos prema potrošnji. Danas Tim primenjuje radikalan pristup: umesto da smeće šalje na deponije, on svoj neorganski otpad ugrađuje u zidove pomoćnih objekata, prekrivajući ga betonom. Na taj način je "uskladištio" sedam godina sopstvenog otpada u zidove šupe za solarne panele, dok je stare gume iskoristio za izgradnju kompostnog toaleta.

Svakodnevica bez romantizovanja

Iako mnogi beg u prirodu zamišljaju kao besposličarenje, za Tima je to danonoćni rad. On peče sopstveni hleb, sakuplja seme, uzgaja voće i povrće, pa čak i čuva tajlandske rečne bivole zbog mleka. U grad odlazi tek svakih par meseci po osnovne potrepštine koje ne može sam da proizvede, poput kafe. Greje se na drva koja sam priprema, koristeći složene sisteme peći, dok propan koristi samo u ekstremnim uslovima ili kada je opasnost od požara velika.

Sloboda kroz disciplinu

Uprkos izolaciji, on nije pustinjak. Na ostrvu postoji zajednica sa kojom razmenjuje dobra i usluge. Iako je osnovao porodicu i dobio unuke, i dalje povremeno radi kao krovopokrivač, nadajući se da će uskoro moći potpuno da se povuče u mir svog imanja. Timova poruka nije da svi treba da napuste civilizaciju. Život "van mreže" zahteva čeličnu disciplinu, fizičku snagu i znanje. Za njega, cena tog napornog rada je tišina i duboka povezanost sa zemljom - sloboda koju moderni svet, opterećen kreditima i stalnom bukom, retko može da ponudi.

Pogledajte video: Kako danas izgleda kuća Petra I Karađorđevića