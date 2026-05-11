Amanda Noks imala je samo dvadeset godina kada je 2007. stigla u italijansku Peruđu, uverena da je pred njom godina učenja, putovanja, jezika i slobode. Umesto studentskog iskustva o kakvom je maštala, našla se u središtu jednog od najpoznatijih kriminalističkih slučajeva u Evropi.

Ubistvo njene cimerke, britanske studentkinje Meredit Kerčer, pokrenulo je istragu koja je vrlo brzo Amandu Noks, njenog tadašnjeg dečka Rafaelea Solečita i kasnije Rudija Gedea stavila u centar svetske pažnje. Slučaj je godinama punio naslovne strane, a Amanda i Rafael su najpre osuđeni za ubistvo, da bi kasnije bili oslobođeni.

Priča o Amandi Noks ponovo je dospela u fokus javnosti zahvaljujući novoj igranoj seriji „Izopačena priča Amande Noks” (The Twisted Tale of Amanda Knox), na kojoj je i sama Amanda radila kao izvršna producentkinja.

Iz Sijetla u Peruđu: godina koja je trebalo da promeni život

Amanda Noks odrasla je u Sijetlu, u američkoj saveznoj državi Vašington. Bila je studentkinja Univerziteta u Vašingtonu, radila je kao barista i recepcionerka u umetničkoj galeriji, a prijatelji su je opisivali kao neobičnu, otvorenu, pomalo naivnu i veoma poverljivu.

U Italiju je otišla sa željom da nauči jezik i upozna svet izvan svog svakodnevnog okruženja. Kada je stigla u Peruđu, iznajmila je sobu u staroj kamenoj kući u ulici Vija dela Pergola broj 7. U toj kući živelo je više mladih ljudi. Na spratu su bile Amanda, dve Italijanke, Laura i Filomena, i britanska studentkinja Meredit Kerčer.

Amanda i Meredit su se upoznale u septembru 2007. godine. Iako su bile različite po temperamentu i navikama, u početku su se dobro slagale. Izlazile su zajedno, odlazile na pizzu i provodile vreme u društvu, mada je Meredit imala i svoj krug prijateljica iz Velike Britanije.

Veza sa Rafaeleom Solečitom

Krajem oktobra 2007. Amanda je upoznala Rafaelea Solečita, studenta informatike iz imućne italijanske porodice. Njih dvoje su se sreli na koncertu klasične muzike, a vrlo brzo su započeli vezu.

Rafael je kasnije govorio da se u Amandu zaljubio na prvi pogled, dok ga je ona opisivala kao pažljivog, stidljivog i nežnog mladića. Od tog trenutka Amanda je većinu noći provodila u njegovom stanu.

Upravo će ta veza postati jedan od ključnih elemenata slučaja, jer su italijanski istražitelji tvrdili da su Amanda i Rafaele zajedno učestvovali u zločinu.

Noć ubistva Meredit Kerčer

Prvog novembra 2007. Amanda je nakratko bila u kući u kojoj je živela sa Meredit. Rafael je kasnije došao kod nje, a Meredit je iz sobe izašla posle tuširanja i rekla da ide kod prijatelja. To je, prema Amandinim rečima, bio njihov poslednji razgovor.

Amanda i Rafael su se potom vratili u njegov stan. Gledali su film, večerali, čitali knjigu, pušili marihuanu i kasnije otišli na spavanje. Amanda je prethodno dobila poruku od poslodavca Patrika Lumumbe, vlasnika paba Le Šik, da te večeri ne mora da dolazi na posao.

Sledećeg jutra, kada se vratila u kuću, Amanda je primetila tragove krvi u kupatilu, krvav otisak na prostirci i nepuštenu vodu u toaletu. To joj je bilo čudno, jer nijedna od cimerki, kako je tvrdila, ne bi ostavila kupatilo u takvom stanju.

Ubrzo su ona i Rafaele pokušali da uđu u Mereditinu sobu, ali vrata su bila zaključana. Kada je policija stigla, vrata su razvaljena. U sobi je pronađeno telo Meredit Kerčer. Bila je silovana, a onda brutalno ubijena, sa dubokim ranama na vratu. Veštačenjem je utvrđeno da je na njenom telu bilo čak 47 ubodnih rana.

Kako je Amanda Noks postala glavna osumnjičena

Iako su prvobitne pretpostavke išle u pravcu da je ubica možda neko koga je Meredit upoznala tokom noći veštica, istražitelji su vrlo brzo počeli da sumnjaju u Amandu.

Njeno ponašanje im je delovalo neobično. Zamerali su joj što se tuširala u kupatilu u kojem je videla krv, što se grlila i ljubila sa Rafaeleom ispred kuće, kao i što nije reagovala onako kako su oni očekivali od osobe čija je cimerka ubijena.

Sumnju je dodatno podgrejalo i to što je provala u kuću istražiteljima izgledala „namešteno”. Verovali su da je razbijen prozor možda bio pokušaj da se ubistvo prikaže kao provala koja je pošla po zlu.

Ispitivanje bez advokata i lažno priznanje

Najveći preokret dogodio se tokom višesatnog ispitivanja Amande Noks. Ona je ispitivana bez advokata, pod velikim pritiskom i na jeziku koji nije savršeno razumela.

Italijanski istražitelji su posebnu pažnju obratili na poruku koju je Amanda poslala Patriku Lumumbi. Kada joj je on javio da ne mora da dođe na posao, odgovorila je porukom koja je u slobodnom prevodu značila: „Vidimo se kasnije, prijatno veče.” Istražitelji su to protumačili doslovno, kao dokaz da se s njim te večeri zaista sastala.

Amanda je kasnije tvrdila da je tokom ispitivanja bila zbunjena, iscrpljena i uplašena. Pod pritiskom je navela Patrika Lumumbu kao osobu koja je ubila Meredit, iako za to nije bilo dokaza. Kasnije je pokušala da objasni da to nije njeno stvarno sećanje, već rezultat pritiska i konfuzije.

Ipak, bilo je kasno. Amanda je uhapšena, a u zatvoru će provesti 1.427 noći.

Medijski linč i slika „Foksi Noksi”

Slučaj je veoma brzo postao globalna senzacija. Mediji su kopali po Amandinim fotografijama, njenim objavama na društvenim mrežama i privatnom životu. Nadimak „Foksi Noksi”, koji je Amanda ranije povezivala sa fudbalom, pretvoren je u medijski simbol promiskuiteta i opasnosti.

Italijanska, britanska i američka štampa stvarale su sliku mlade Amerikanke koja se ne uklapa u očekivani obrazac ponašanja. Njena otvorenost, neobičan karakter, način oblačenja i odnos sa Rafaeleom korišćeni su kao deo javnog narativa o krivici, iako ništa od toga nije predstavljalo dokaz za ubistvo.

Ključni tragovi vodili su ka Rudiju Gedeu

Dok su Amanda i Rafaele bili pod pritiskom istrage, pojavili su se dokazi koji su vodili ka trećoj osobi — Rudiju Gedeu. Njegovi otisci i DNK pronađeni su na mestu zločina, a ubrzo je utvrđeno da je posle ubistva napustio Italiju i otišao u Nemačku.

Gede je uhapšen u Majncu. Njegovi tragovi obuće bolje su se poklapali sa krvavim otiscima u Mereditinoj sobi nego tragovi Rafaelea Solečita. Nakon toga su optužbe protiv Patrika Lumumbe odbačene, ali istražitelji nisu odustali od teorije da su Amanda i Rafaele bili umešani.

Umesto Lumumbe, u optužnici se pojavio Rudi Gede, a teorija tužilaštva postala je priča o „seksualnoj igri koja je izmakla kontroli”.

Suđenje koje je podelilo javnost

Suđenje Amandi Noks i Rafaeleu Solečitu počelo je u januaru 2009. godine u Peruđi. Tužilaštvo je tvrdilo da su Amanda, Rafaele i Rudi zajedno učestvovali u napadu na Meredit. Odbrana je, s druge strane, ukazivala na nedostatak pouzdanih dokaza protiv Amande i Rafaelea.

Posebno sporna bila je forenzička analiza. Nož pronađen u Rafaeleovom stanu predstavljen je kao moguće oružje ubistva, ali je odbrana tvrdila da se tragovi DNK mogu objasniti kontaminacijom. Isto se odnosilo i na kopču brushaltera pronađenu pored Mereditinog tela, na kojoj je navodno pronađen Rafaeleov DNK.

Odbrana je ukazivala da su dokazi loše prikupljani i čuvani, kao i da je istraga od početka bila usmerena ka Amandi i Rafaeleu, umesto ka objektivnom sagledavanju svih činjenica.

Presuda: Amanda i Rafaele proglašeni krivima

U decembru 2009. godine Amanda Noks i Rafaele Solečito proglašeni su krivima za ubistvo Meredit Kerčer. Amanda je osuđena na 26 godina zatvora.

Kada je čula presudu, slomila se i ponavljala da nije kriva. Slučaj je izazvao burne reakcije širom sveta. Jedni su verovali italijanskom pravosuđu, dok su drugi tvrdili da su Amanda i Rafaele žrtve pogrešne istrage, medijske histerije i kulturnih predrasuda.

Žalba, oslobađanje i povratak u Sijetl

Amanda i Rafaele su se žalili na presudu. Tokom žalbenog postupka, nezavisni stručnjaci su ponovo analizirali forenzičke dokaze i zaključili da su mnogi rezultati nepouzdani, a da kontaminacija ne može biti isključena.

Sud je 2011. godine oslobodio Amandu Noks i Rafaelea Solečita optužbi za ubistvo. Amanda je puštena iz zatvora i vratila se u Sijetl. Na aerodromu je zahvalila svima koji su verovali u nju i podržavali njenu porodicu.

Međutim, pravna borba u Italiji nije bila završena.

Konačno oslobađanje 2015. godine

Italijanski Vrhovni kasacioni sud je 2013. poništio oslobađajuću presudu i naložio novo suđenje. Amanda je ostala u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je u Italiji ponovo bila zastupana preko advokata. Ona i Rafaele su ponovo proglašeni krivima.

Konačan preokret usledio je 2015. godine, kada je Vrhovni kasacioni sud definitivno oslobodio Amandu Noks i Rafaelea Solečita optužbi za ubistvo. Sud je tada ukazao na ozbiljne propuste u istrazi, greške i nedostatke koji su pratili ceo postupak.

Rudi Gede je jedini pravosnažno osuđen za ubistvo Meredit Kerčer. Kasnije je pušten iz zatvora, a objavio je i knjigu o slučaju i svojoj osudi.

Amanda Noks danas

Iako je oslobođena optužbi za ubistvo, Amanda Noks se i dalje suočavala sa pravnim posledicama zbog lažnog optuživanja Patrika Lumumbe. Apelacioni sud u Firenci je 5. juna 2024. potvrdio njenu presudu za klevetu, a 23. januara 2025. tu odluku potvrdio je i Vrhovni sud Italije.

Nakon povratka u Ameriku, Amanda se udala za pisca Kristofera Robinsona. Radila je kao novinarka, govorila na događajima posvećenim pogrešnim osudama i sarađivala sa organizacijama koje se bore za prava nepravedno osuđenih.

