Džulija Mekfaden (poznatija kao Nurse Julie) postala je globalno poznata jer na vrlo direktan i topao način objašnjava proces umiranja kako bi smanjila strah kod ljudi.

„Mnogi me pitaju: 'Zar tvoj posao nije depresivan?' Moj odgovor je uvek ne. To je zapravo dar. Videti kako se prirodna smrt odvija u miru, uz kontrolu simptoma, otvorilo mi je oči: telo nam pomaže da umremo na načine o kojima retko učimo u udžbenicima", govori Džulija u svojim vodičima.

Ona je javno delila zapažanja o tome šta se dešava u poslednjim mesecima i danima života pacijenata koji su na samrti:

1. Vizije

„Ovo je neverovatno često. Oko mesec dana pre smrti, mnogi ljudi počinju da viđaju preminule rođake, prijatelje, pa čak i kućne ljubimce.

"To nisu strašne halucinacije. Oni vide ljude koje su voleli kako stoje u uglu sobe, smeše im se ili im govore da je 'vreme da krenu' i da će 'sve biti u redu'"

Džulija daje i savet porodicama: "Nemojte ih ispravljati ili im govoriti da to nije stvarno. Za njih je to veoma stvarno i donosi im ogroman mir. To je način na koji ih psiha priprema za prelazak.“

2. Terminalna lucidnost (Nalet energije)

„Često vidimo pacijente koji su danima bili bez svesti ili veoma slabi kako odjednom sednu u krevetu, pričaju razgovetno ili traže omiljeno jelo. Porodice često pomisle: 'Ozdravio je, ovo je čudo!'. Mi ih edukujemo da je to obično poslednji pozdrav tela. To je prozor od nekoliko sati ili dan-dva koji vam je dat da kažete sve što niste stigli.“

3. „Skrivanje“ u čauri

„Kako se smrt približava, ljudi se povlače. Prestaju da jedu, piju i sve više spavaju. To nije zato što su gladni ili žedni, već zato što se njihovo telo gasi i više mu ne treba gorivo. Oni ulaze u svoju 'čauru' gde im je potreban samo mir i tišina.“

4. Tri najveća žaljenja koja čujem

Džulija ističe da ljudi na samrti retko pričaju o uspesima, već najčešće pominju ove tri stvari:

Zdravlje: „Voleo bih da sam više cenio svoje telo dok je funkcionisalo.“

Posao: „Voleo bih da nisam proveo toliko vremena radeći i da sam više uživao u sitnicama.“

Odnosi: „Žao mi je što sam držao ljutnju u sebi ili što nisam negovao određena prijateljstva.“