Slušaj vest

Nekoliko zaposlenih na brodovima kompanije Dizni (Disney) privedeno je od strane agenata Uprave carina i zaštite granica (CBP) u vezi sa istragom o materijalima koji prikazuju seksualnu eksploataciju dece, prenose mediji.

Verajeti i 10 Njuz izvestili su da je CBP priveo 28 osoba nakon upada na osam kruzera usidrenih u San Dijegu u periodu od 23. do 27. aprila.

„Nakon ulaska na brodove i ispitivanja 26 osumnjičenih članova posade sa Filipina, jednog osumnjičenog člana posade iz Portugalije i jednog iz Indonezije, oficiri su potvrdili da je 27 od 28 subjekata bilo uključeno u primanje, posedovanje, transport, distribuciju ili gledanje materijala seksualne eksploatacije dece ili dečije pornografije“, navodi se u saopštenju CBP-a.

diznijev kruzer Foto: Daniel SLIM / AFP / Profimedia

Agencija je saopštila da se privedene osobe vraćaju u zemlje čiji su državljani.

Reakcija kompanije „Dizni“

Njujork post preneo je da je jedan od brodova na koji su se vlasti ukrcale bio upravo „Diznijev“.

„Imamo politiku nulte tolerancije prema ovakvom ponašanju i u potpunosti smo sarađivali sa organima reda“, izjavio je portparol Dizni kruz lajna (Disney Cruise Line) za Verajeti. „Iako većina ovih pojedinaca nije bila iz naše kompanije, oni koji jesu više ne rade za nas.“

Iskazi putnika

10 Njuz je izvestio da je putnik na brodu Dizni Medžik (Disney Magic) snimio video-snimak agenata koji privode nekoliko zaposlenih na brodu.