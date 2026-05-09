Džejms Smit sa roditeljima čiji brak je obeležila velika razlika u godinama

Veze sa velikom razlikom u godinama oduvek izazivaju podeljena mišljenja. Dok jedni veruju da prava ljubav ne poznaje godine, drugi u takvim odnosima vide neravnopravan odnos moći, različite životne faze i neizbežne probleme koje vreme donosi. Ipak, za jednog muškarca iz Velike Britanije priča njegovih roditelja zauvek je promenila način na koji gleda na ljubav, porodicu i starenje.

Njegov otac bio je udovac u kasnim pedesetim godinama kada je u jednom pabu u Norfolku upoznao njegovu majku, tada devojku u ranim dvadesetim. Uprkos čak 35 godina razlike, među njima se odmah rodila ljubav. Nekoliko godina kasnije dobili su prvo dete, venčali se 1984. godine, a potom je stigao i njihov drugi sin.

ilustracija Foto: Kevkhiev Yury / Alamy / Profimedia

Otac je imao 65 godina kada je otišao u penziju, pa je dečak praktično odrastao uz oba roditelja kod kuće. Kaže da je njegovo detinjstvo bilo ispunjeno pažnjom, zajedničkim trenucima i osećajem sigurnosti, uprkos tome što porodica nije živela luksuzno.

– Nikada nismo bili bogati, ali nismo ni oskudevali. Živeli smo od očeve penzije, nije bilo kredita, a svake godine išli smo na porodični odmor – prisetio se.

Iako su ga školski drugovi često zapitkivali kako je to imati toliko starijeg oca, njemu to nikada nije bilo neobično.

– Nisam znao za drugačije. Nikada me nije bilo sramota što mi je otac stariji. Bio sam samo srećan što je uz mene – rekao je.

Njegov otac, uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima, nikada nije odustajao od porodičnog života. Preživeo je rak prostate, imao dve operacije kuka, ali je i dalje pokušavao da igra fudbal sa sinom u dvorištu. Prijatelji njegovog sina obožavali su ga i često ga nazivali „legendom“.

ilustracija Foto: Shutterstock

Posebno pamti trenutak iz tinejdžerskih dana kada je sa društvom svratio kući pre izlaska u grad.

– Tata im je ponudio piće i svima sipao šeri. Svi smo bili oduševljeni njime – ispričao je kroz osmeh.

Tek u dvadesetim godinama počeo je da shvata da njegov otac nije nepobediv. Nakon jednog pada porodica je morala da prilagodi kuću njegovim potrebama, postavljajući rukohvate i posebnu stolicu za tuširanje.

Ipak, i u dubokoj starosti ostao je neverovatno samostalan. Kosio je travu, prao automobil i odbijao pomoć gotovo do poslednjih dana života.

Preminuo je 2020. godine, u 98. godini, nakon srčane slabosti. Njegova poslednja želja bila je da ne umre u bolnici, što je porodica ispoštovala.

– Preminuo je mirno kod kuće iste večeri – rekao je njegov sin.

Nakon njegove smrti majka je teško podnela prazninu, jer je, kako kaže, otac bio „stalno prisustvo“ u kući i čovek na kojeg je uvek mogla da se osloni.

Ilustracija Foto: Jacob Lund / Alamy / Profimedia

Danas smatra da ga je upravo odnos njegovih roditelja naučio da godine ne moraju biti prepreka ukoliko među ljudima postoji iskrena ljubav i poštovanje.

– Razumem zašto neki misle da je velika razlika u godinama problem, posebno kada su u pitanju deca i strah da će stariji roditelj prerano otići. Ali kada pogledam svoje roditelje, znam da je među njima postojala prava ljubav i zbog toga sam zahvalan za svaki trenutak koji sam proveo sa ocem – zaključio je.

