Britanka Kejsi je svoj san pretvorila u javu i sada deli savete i drugima kako da to postignu. Umorna od sivila i visokih troškova u Lankasteru spakovala je kofere i pre godinu dana preselila se u Vijetnam, zemlju sunca, neverovatne hrane i, što je najvažnije izrazito niskih troškova.

Kako objašnjava u svojim vlogovima, mesečni život u Vijtetnamu košta je manja od 400 evra, a za taj novac dobija luskuzni užitak o kojem mnogi maštaju.

"Da Nang je apsolutni dragulj za život sa skromnim budžetom! Da bi 355 evra potrajalo ceo mesec, moraćete da pređete iz turističkog u „lokalni“ režim. Izazovno je, ali u 2026. godini je i dalje ostvarivo ako date prioritet lokalnim iskustvima umesto zapadnjačkom luksuzu", poručuje Kejtsi.

Kako objašnjava, veoma je jednostavno naći stan i to na plaži ili sa pogledom na nju. Iako je sama priznala da je odabrala nešto skuplju opciju, sa svojim je dečkom unajmila luksuzni stan s bazenom za oko 580 eure mesečno. Budući da trošak dele, svatko od njih plaća manje od 300 evra. No, naglasila je kako se u istom području može pronaći smještaj za svega 175 eura mesečno. "Ovo je mesto raj", izjavila je pokazujući pogled sa svog novog balkona i podelila ključan savet za sve buduće iseljenike: "Ne tražite smeštaj na Airbnbu, koristite Facebook Marketplace jer onde možete unajmiti za upola nižu cenu."

Ova Britanka tvrdi kako se kompletan obrok tradicionalne vijetnamske hrane može pojesti za samo jednu funtu, odnosno nešto više od jednog eura.

Taksiji su „fantastični“ i gotovo momentalno stižu, a cena vožnje je oko 3 evra. Aktivnosti poput jednodnevnih izleta, pikla ili badmintona koštaju oko 30 evra funti nedeljno, dok masaže iznose oko 20 evra nedeljno.