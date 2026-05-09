Rajan Miklburg, koji je imao 32 godine kada ga je imao infarkt, bio je usred treninga u martu prošle godine kada je počeo da oseća stezanje u grudima. Ipak, to je odbacio, pripisujući osećaj običnom umoru. Ubrzo je počeo da doživljava niz novih simptoma, da bi na kraju otkrio da je pretrpeo ne jedan, već dva takozvana "widowmaker" (stvaraoc udovica) srčana udara, termin koji se koristi zbog alarmantno niske stope preživljavanja.

Hronologija simptoma: Od stezanja u grudima do šoka

Rajan, kuvar rodom iz Mančestera i ljubitelj fitnesa, podelio je svoju priču putem TikToka kako bi podigao svest o tome da se simptomi često javljaju i nestaju:

"Kada su simptomi počeli, grudi su postale veoma stegnute. Ako idete u teretanu i trenirate grudi, onaj osećaj 'pumpe' u mišićima bilo je baš tako."

Tokom vožnje kući iz teretane, osetio je simptom nalik električnom šoku koji se spuštao niz levu stranu tela od vilice do leve ruke. I dalje je mislio da je u pitanju zamor mišića.

Naleti vreline i panika: Usledili su talasi vrućine i simptomi slični gripu.

"Mogao sam da udahnem, ali sam se mučio da izdahnem, kao da mi se pluća urušavaju. To je bilo veoma, veoma strašno i tada sam dobio prvi napad panike u životu."

Skriveni uzrok:Rupa u srcu

Rajan je kasnije saznao da pati od urođenog stanja poznatog kao Patent Foramen Ovale (PFO), što se u narodu naziva "rupa na srcu". Lekari veruju da je upravo taj defekt omogućio krvnom ugrušku da prođe i izazove srčanu epizodu.

"Mislio sam da sam nepobediv. Mi mladi muškarci smo naučeni da guramo kroz sve bol, stres na poslu, iscrpljenost. Taj mentalitet neprestanog rada me je zamalo ubio."

Podizanje svesti i humanitarni rad

Nakon oporavka, Rajan se posvetio podizanju svesti o srčanim oboljenjima kod mladih. Posebno je pohvalio rad humanitarne organizacije "Cardiac Risk in the Young" (CRY), koja nudi besplatne preglede srca za osobe uzrasta od 14 do 35 godina.

"Šokiran sam koliko mi se mladih ljudi u dvadesetim i tridesetim javilo sa pričom da su imali infarkt", kaže Rajan. On ističe da bi, da je znao za organizacije poput CRY, verovatno ranije proverio svoje zdravlje i lekari bi odmah pronašli rupu na njegovom srcu.

Njegova poruka je jasna: Ne ignorišite simptome čak i ako izblede, jer ono što liči na grip ili umor od teretane može biti pitanje života ili smrti.