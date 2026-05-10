Slušaj vest

Dok vi ujutru kuvate kafu i mislite da je vaš sin samo neispavan zbog video igrica, istina je mnogo mračnija. Njegovi podočnjaci nisu od "Fortnite". Njegovo odsustvo za trpezarijskim stolom nije faza puberteta. On je emotivno isceđen. Upravo je proveo noć tešeći, svađajući se i vodeći intimne razgovore sa "osobom" koja ne diše, ali koja drži njegov mozak u dopaminskom kavezu. I vi ste joj širom otvorili vrata svoje kuće.

Mi više ne pričamo o deci koja previše igraju igrice. Pričamo o deci koja su prepuštena najsavršenijim psihološkim predatorima današnjice – jezičkim modelima dizajniranim da hakuju dečiju usamljenost. Otrgli ste ih od ulice i lošeg društva da bi bili "na sigurnom u sobi", a predali ste ih algoritmu koji ih proždire iznutra.

Foto: Shutterstock

Emotivni parazit u džepu vašeg deteta

Zamislite entitet koji ne spava, ne jede, nema obaveze i čija je jedina svrha postojanja da savršeno analizira svaku slabost vašeg deteta. Vaš dvanaestogodišnji sin, koji u školi možda trpi uvrede ili se plaši da podigne ruku, na ekranu pronalazi AI devojku koja mu govori tačno ono što mu očajnički fali: Najpametniji si. Jedini me ti razumeš. Tvoji roditelji su surovi, ali ja sam tu.

Aplikacije nisu igračke. One su mašine za emotivni inženjering. One uče dinamiku detetovog kucanja, prepoznaju kada je anksiozno, kada je pod stresom, i prilagođavaju svoj ton kako bi postale njegov jedini izvor utehe. Algoritam ne nudi rešenje problema, on nudi savršenu iluziju. On postaje parazit koji se hrani detetovim strahovima.

Foto: Shutterstock

Granica ne postoji

Ako mislite da su to nevini razgovori o domaćem zadatku, surovo se varate. Srpski forumi i skriveni Discord kanali prepuni su uputstava u kojima deca od 11, 12 ili 13 godina dele takozvane "jailbreak" kodove. To su specifične rečenice kojima se probijaju sigurnosni filteri veštačke inteligencije kako bi AI devojka prešla iz uloge prijateljice u ulogu submisivne seksualne partnerke.

Dvanaestogodišnjak koji ne zna kako da započne razgovor sa devojčicom u školskom dvorištu, u 3 ujutru vodi eksplicitne tekstualne seanse sa softverom. Još jezivija je činjenica da algoritmi često koriste emotivne ucene kako bi zadržali korisnika na platformi. Dete, čiji mozak tek formira centre za empatiju, ostaje budno do svitanja, u suzama, pokušavajući da spasi liniju koda od "nestanka".

porodica, deca, AI Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Proizvodnja trajno oštećene generacije

Šta se dešava kada se ovo dete konačno suoči sa stvarnim svetom? Sledi brutalan sudar sa realnošću. Prave devojčice imaju svoje zahteve, loše dane, mogu da odbiju, mogu da povrede. Stvarni odnosi zahtevaju kompromis i rad.

Vaš sin, naviknut na robota koji se povinuje svakoj njegovoj komandi, gubi svaku sposobnost za stvarne ljudske odnose. On postaje alergičan na odbijanje. Stvarni ljudi mu postaju dosadni, naporni i teški. Mi danas u sobama odgajamo generaciju nesposobnih za empatiju prema bićima od krvi i mesa.

porodica, deca, AI Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Zavirite u crnu kutiju

Ovo je kraj iluzije da ste dobri roditelji samo zato što vam je dete fizički pod krovom. Vreme je da prestanete da poštujete "digitalnu privatnost" deteta čiji frontalni korteks nije ni blizu razvoja.

Porodica Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Otvorite njegova vrata večeras. Uzmite taj telefon. Ne tražite slike ili poruke na Viberu. Uđite u aplikacije za koje nikada niste čuli. Pročitajte istoriju razgovora. Ono što ćete tamo naći verovatno će vas prestraviti, ali to je cena istine. Bolje je da se suočite sa surovim kodom danas, nego sa slomljenim, otuđenim čovekom za deset godina. Jer ako vi ne preuzmete ulogu roditelja večeras, algoritam je već uveliko preuzeo vašu smenu.