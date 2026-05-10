Život Varije Maline izgleda potpuno drugačije otkako je njen verenik iz serijala „90 dana verenik“ (90 Day Fiancé), Džofri Pašel, osuđen za napad.

Prvi put se pojavila u emisiji „90 Day Fiancé: Before the 90 Days“ 2020. godine, koja je pratila Pašelovo putovanje iz Tenesija u Rusiju kako bi je upoznao uživo. Kasnije su podelili vest da su vereni, a Malina se na kraju preselila u Tenesi dok su nastavili vezu van kamera.

Međutim, priča Maline i Pašela dobila je oštar zaokret 2022. godine, kada je on proglašen krivim za napad na svoju bivšu verenicu Kristen Vilson i osuđen na 18 godina zatvora bez prava na uslovni otpust. Njegov slučaj je sada prikazan u drugoj sezoni Netfliksovog serijala „Najgori bivši ikada“ (Worst Ex Ever), koji je premijerno prikazan 6. maja.

Prema dokumentarcu, Pašel je počeo da gradi vezu sa Malinom putem interneta dok je još bio veren sa Vilsonovom. Od izricanja presude, Malina je ostala aktivna na društvenim mrežama, deleći izjave o tome kako i dalje stoji uz svog partnera.

„Kao što mnogi od vas znaju, moj muškarac trenutno služi zatvorsku kaznu“, rekla je u objavi na Instagramu 2023. godine. „Umesto da dozvolim da me ova situacija sputava, izabrala sam drugačiji put. Odlučila sam da više putujem, istražujem nove horizonte i pustim da mi svet bude vodič.“

Ko je Varija Malina?

Pre rijaliti TV-a, Malina je živela u Rusiji, gde je radila kao radio voditeljka i organizatorka venčanja. Kasnije se pridružila četvrtoj sezoni „90 Day Fiancé: Before the 90 Days“, koja je pratila njenu vezu sa Pašelom, rodom iz Tenesija, dok su pokušavali da uozbilje svoju romansu na daljinu. Veridba Maline i Pašela odvijala se pred kamerama, a u decembru 2020. napustila je Rusiju i preselila se u SAD kako bi bila sa njim.

Šta je dovelo do presude Džofrija Pašela?

Pašel je proglašen krivim po nekoliko tačaka optužnice nakon dvodnevnog suđenja u oktobru 2021, uključujući tešku otmicu, nasilje u porodici i ometanje hitnih poziva, navodi se u saopštenju tužilaštva okruga Noks. Malina je podržavala Pašela tokom celog suđenja.

Tužioci su naveli da je slučaj počeo u junu 2019. godine, kada je policija pozvana u Pašelov dom zbog narušavanja javnog reda i mira. Njegova tadašnja verenica, Vilson, rekla je policajcima da ju je napao tokom svađe. Prema navodima tužilaštva, izjavila je da ju je uhvatio za vrat, više puta joj udario glavom o zid i vukao je nakon što ju je bacio na pod. Vilson je takođe prijavila da joj je Pašel oduzeo telefon i sprečavao je da ode. Na kraju je uspela da pobegne i otrči do komšijske kuće kada je on zaspao.

Kada su policajci stigli, primetili su veliku modricu na njenom čelu, posekotine i modrice na rukama i leđima, kao i povredu unutar usne. Vilsonovoj je kasnije dijagnostikovan potres mozga. Godinama kasnije, Pašel je tokom suđenja tvrdio da su njene povrede bile samopovređivanje.

Zbog njegovog prethodnog krivičnog dosijea, optužba za tešku otmicu nosila je kaznu od 12 do 20 godina bez mogućnosti uslovnog otpusta. Pašelove ranije presude uključuju posedovanje sa namerom prodaje kontrolisane supstance i dve savezne optužbe za trgovinu drogom.

Da li je Varija Malina i dalje u vezi sa Džofrijem Pašelom?

Uprkos tome što je Pašel iza rešetaka, Malina je i dalje u vezi sa njim, sudeći po njenim Instagram i Jutjub profilima. U septembru 2025. podelila je staru zajedničku fotografiju kako bi mu čestitala rođendan. Malina se takođe osvrnula na glasine o njihovom statusu u objavi iz 2023. godine.

„Kruži glasina da sam raskinula sa Džofrijem i otišla u Portoriko da proslavim samački život“, primetila je Malina. „To je očigledno plod nečije bolesne mašte. Džofri i ja smo najbliži ljudi i najvažnija emocionalna podrška jedno drugom. Uskoro ćete nas videti ponovo zajedno.“ Dodala je da to što su razdvojeni ne znači da ona stavlja svoj život na čekanje, rekavši: „Nisam zaključana u četiri zida. Imam svoje snove koje pratim i ciljeve koje želim da ostvarim.“

Gde je Varija Malina sada?

Nakon što je Pašel otišao u zatvor, Malina je ostala u SAD i radila nekoliko poslova kako bi se izdržavala, uključujući povremeno čuvanje dece. Tokom Instagram Q&A sesije u februaru 2023, pratilac ju je pitao kako pokriva troškove života u SAD bez Pašela. Rekla je da njeni prihodi dolaze od Instagrama, ušteđevine od prodaje stana u Rusiji i poslova upravljanja nekretninama.

Godine 2021. Malina je postala stalni stanovnik SAD. Prema serijalu „Najgori bivši ikada“, ona živi u Pašelovom domu u Tenesiju, brine o njegovim psima i vodi računa o njegovim nekretninama za izdavanje. U Jutjub videu iz marta 2025. godine, Malina je rekla da često posećuje Pašela u zatvoru i da vole da „prave planove“ za budućnost.

„Prilično sam sigurna da će se ovi planovi ostvariti ranije nego što mislite“, rekla je. Malina je takođe organizovala avanturistička putovanja samo za žene u Jutu, Arizonu, Kostariku i Tursku.