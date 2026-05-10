Još prvi hrišćani koristili su znak krsta kao nešto mnogo više od geste. Bio je to izraz vere, oslonac i način da se prizove zaštita. Radili su to svesno, polako i sa poštovanjem. Danas se krstimo u raznim okolnostima, počevši od situacija u kojima se čudimo, bez pokrića kunemo u nešto, kad prolazimo pored crkve...

U gradovima širom Srbije može se primetiti jedna gotovo učestala navika, a to je da se ljudi krste u autobusu prilikom prolaska pored crkve. Taj potez neretko se prati sa slušalicama u ušima i dok se probija kroz gužvu među putnicima. Teolog Nebojša Lazić otkrio je da li ovakav potez ima uporište u crkvenom učenju.

Nebojša Lazić, teolog

"Autentični izraz naše vere i pobožnosti, umesto da ga doživimo kao slobodu, mi smo počeli da imamo pogrešnu interpretaciju i da ga doživljavamo kao prepreku. To što se krstimo kada prolazimo pored crkve jeste suštinski jedan čin zahvalnosti. Savremeni čovek koji je u žurbi, jurnjavi i poslu, kada vidi hram Božiji, zahvali se Bogu, seti se Boga i svega što nam je dao. Zahvalnost nije pod moranje, inače ne bi bila zahvalnost. Tako je i sa ovim aktom kada se prekrstimo ispred hrama, crkve ili krsta", govori teolog za Telegraf.

To je narodni običaj koji se utemeljio kod nas. To su ostaci onog bazičnog čovekovog osećanja šta bi trebalo da uradi. To su ostaci paganskih običaja koji potiču iz vremena pre nego što smo primili hrišćanstvo. Običaj ostavljanja alkoholnih pića i cigareta na grobovima preminulih bližnjih predstavlja direktno iskrivljavanje istinske hrišćanske vere i nema nikakvo uporište u crkvenom učenju. Ipak, tu počivaju naši najmiliji, pa je etički pogrešno da nam njihov grob služi kao švedski sto", govori nam on dalje.

