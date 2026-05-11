Koliko god se trudili da kroz život budemo dobri prema drugima, gotovo svako od nas se makar jednom susreo sa uvredom, izdajom ili dubokim razočaranjem koje je došlo upravo od ljudi kojima smo najviše verovali. Takve situacije umeju da ostave gorčinu, bes i želju za osvetom, ali mudri ljudi vekovima upozoravaju da upravo ta osećanja najviše razaraju onoga ko ih nosi u sebi.

Zato se reči Otac Tadej i danas često dele na društvenim mrežama, citiraju u razgovorima i pronalaze put do ljudi kojima je potreban mir. Njegove pouke bile su jednostavne, ali snažne, a jedna od najpoznatijih govori upravo o uvredama i načinu na koji treba da ih podnesemo.

"Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud", govorio je otac Tadej.

Ove reči mnogi tumače kao podsetnik da najveća pobeda nije uzvratiti istom merom, već sačuvati unutrašnji spokoj. Iako je ljudski osetiti bol i nepravdu, dugotrajna ljutnja često prerasta u teret koji čoveka iscrpljuje i udaljava od mira.

Otac Tadej, rođen kao Tomislav Štrbulović, bio je jedan od najpoznatijih srpskih pravoslavnih duhovnika. Kao iguman manastira Vitovnica ostavio je dubok trag svojim savetima o veri, mislima i svakodnevnom životu. Posebno je ostala upamćena njegova knjiga "Kakve su ti misli, takav ti je i život", iz koje i danas mnogi pronalaze utehu, smernice i mudrost za teške trenutke.

Njegova filozofija bila je zasnovana na ideji da čovek svojim mislima oblikuje sopstveni život, pa je često upozoravao da negativne emocije, bes i mržnja najviše štete upravo onome ko ih nosi u sebi. Zato su njegove poruke i danas aktuelne, posebno u vremenu kada ljudi sve češće traže mir, razumevanje i način da sačuvaju sebe od tuđe negativnosti.

