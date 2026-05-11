Među putnicima koji su se našli u središtu drame na "kruzeru smrti" MV Hondius, bio je i poznati turski influenser Ruhi Čenet. Dok se svetom širila vest o epidemiji opasnog hantavirusa na ovom brodu, Čenet je, nesvestan razmera opasnosti, po povratku sa putovanja prisustvovao velikom venčanju u Istanbulu.

Pogrešne informacije i kapetanova uveravanja

Influenser je objasnio da je 3. maja, kada je bio na svadbi, situacija još uvek bila pod velom tajne jer Svetska zdravstvena organizacija (SZO) tada još nije proglasila epidemiju. Prema njegovim rečima, putovanje je počelo 1. aprila iz argentinske Ušuaje. Već deset dana kasnije, jedan sedamdesetogodišnji Holanđanin je preminuo, ali je posadi rečeno da je reč o prirodnoj smrti.

"Sa kakvim god zdravstvenim problemima da se borio, lekar mi je rekao da nisu bili zarazni, tako da je brod bezbedan", preneo je Čenet kapetanove reči.

Zbog ovakvih tvrdnji, putnici nisu preduzimali nikakve mere opreza - obroci su bili zajednički, maske se nisu nosile, a život na brodu tekao je normalno punih 12 dana nakon prve žrtve. Čenet je za NBC News izjavio da su putnici bili potpuno neinformisani i nepripremljeni za ono što sledi.

Lanac zaraze i žaljenje zbog ostrvljana

Nakon što se sa nekoliko putnika iskrcao na udaljenom ostrvu Sveta Jelena, Čenet je izrazio duboku zabrinutost za tamošnje stanovništvo, s obzirom na to da ostrvo nema razvijenu medicinsku mrežu. Tragedija se nastavila kada je supruga preminulog Holanđanina, koja je bila na istom letu za Južnu Afriku kao i influenser, preminula 26. aprila.

Tek nakon trećeg smrtnog slučaja, Nemca koji je preminuo 2. maja, i laboratorijskih potvrda iz Južne Afrike, postalo je jasno da je reč o virusu Andes (ANDV). Specifičnost ovog soja je zastrašujuća - to je jedini hantavirus koji se može prenositi direktno sa čoveka na čoveka.

Karantin na Kanarskim ostrvima

Brod je nedeljama bio "zarobljen" u Atlantskom okeanu jer su mu mnoge države zabranile pristup. Na kraju je, uz posredovanje SZO, Španija dozvolila da kruzer pristane na Kanarskim ostrvima radi pružanja pomoći i sprovođenja strogog karantina za preostalih 150 ljudi. Među njima je i jedna državljanka Crne Gore koja je, prema poslednjim informacijama, dobrog zdravlja.

Ruhi Čenet se trenutno nalazi u samoizolaciji u Turskoj "za svaki slučaj", iako ne pokazuje nikakve simptome. On je apelovao na veću opreznost u budućnosti, ističući da su mu turske vlasti prvobitno rekle da karantin nije obavezan ako nema vidljivih znakova bolesti.

Ključni datumi epidemije (2026. godina):

6. april: Prvi simptomi kod putnika iz Holandije.

11. april: Prva žrtva na brodu (tada nepoznat uzrok).

2. maj: Treći smrtni ishod i laboratorijska potvrda virusa.

3. maj: Prvo javno saopštenje SZO o sumnji na epidemiju.

4. maj: SZO zvanično proglašava epidemiju na brodu MV Hondius.

Hantavirus, koji se inače širi preko glodara, izaziva simptome slične jakom gripu, ali može munjevito dovesti do otkazivanja vitalnih organa. Kako specifičan lek ne postoji, terapija se oslanja isključivo na podršku aparatima za disanje.

