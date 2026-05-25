Antoanet Veb bila je sa svojim devetogodišnjim blizancima u istorijskom utvrđenju Fort Noks kada je ugledala insekta kakvog do tada nikada nije videla. Odluka da ga podigne sa zemlje zamalo ju je koštala života.

Simptomi su brzo počeli

"Bila je to buba jarkozelene, prelepe boje, kakvu nikada ranije nisam videla. Samo sam je podigla i rekla: 'Vau, baš si lepa'. U roku od nekoliko sekundi osetila sam peckanje po celom telu", prisetila se Veb u razgovoru za lokalnu televiziju WABI.

Kako su se simptomi munjevito pogoršavali, Veb je potrčala ka obližnjoj prodavnici suvenira. "To je sve čega se sećam", rekla je.

Ovo je buba koja ju je umalo koštala života

Reč je o šestotačkastoj tigrastoj bubi, maloj grabljivoj bubi metalik zelene boje koja živi u Severnoj Americi.

Poznata je po tome što se veoma brzo kreće i lovi druge insekte, a prepoznatljiva je po svetlim tačkama na krilima. Iako može da ugrize ako se uzme u ruku, njen ugriz za ljude uglavnom nije opasan.

Tigrasta buba Foto: piemags/nature / Alamy / Profimedia

Upravo zato je slučaj Antoanet Veb privukao pažnju javnosti, jer se ovako teška alergijska reakcija na ovu vrstu smatra izuzetno retkom.

Jedva su je spasili

Ključnu ulogu u spasavanju njenog života imao je Din Martin, bivši vojni bolničar sa 24 godine iskustva. Za WABI je rekao da nikada ranije nije video takve simptome i opisao kako joj je pomagao dok su čekali dolazak hitne pomoći.

"Leži tamo, držim je za ruku i razgovaram sa operaterom 911", rekao je Martin. "Gubi svest jer su joj se disajni putevi suzili, nedostaje joj vazduha. Usne su joj plave."

Dok je Martin pomagao Veb, njegova supruga Šeri ostala je uz njenu decu, a u pomoć je priskočio i drugi član osoblja, Aleks.

"Dali smo joj Benadryl. To je bilo najbolje što smo imali. A onda smo čekali hitnu pomoć", rekao je Martin.

Bila je na ivici smrti

Njeno stanje se toliko pogoršalo da je bila na ivici smrti.

"Nije disala", nastavio je Martin. "Upravo sam se spremao da donesem odluku da moram da joj dam veštačko disanje."

Dodao je da je Veb u jednom trenutku počela da gubi i vid.

"Bila je u toliko lošem stanju da je zapravo gubila vid... i ne seća se ničega, od trenutka kada ju je buba ugrizla pa sve dok se nije probudila u bolnici."

Veb je na kraju primila četiri injekcije epinefrina kako bi se zaustavila po život opasna reakcija. Utvrđeno je da je doživela alergijsku reakciju na šestotačkastu tigrastu bubu, što se smatra izuzetno retkim slučajem.

Nakon što je Veb prevezena u bolnicu, Martin je do bolnice odvezao i njen automobil.

Emotivan povratak

Samo dan nakon incidenta Veb se sa decom vratila u Fort Noks kako bi zahvalila Martinu i ostalim zaposlenima.

"Samo sam plakala. Zbog tebe oni danas imaju svoju mamu", prisetila se Veb trenutka kada se obratila Martinu. "Kada sam ga videla, odmah sam znala da danas ne bih bila ovde da nije bilo njega."

Martin joj je spasao život Foto: Printscreen/Youtube/WABI|MaineLocalNews,Weather,Sports

Martin je na sve odgovorio skromno.

"Da su uloge bile obrnute, siguran sam da bi Antoanet učinila isto za mene."

(Kurir.rs/Blic)

