Zamislite da pristanete da se udate za čoveka kojeg nikada niste videli uživo, a onda sednete u avion sa samo deset dolara u džepu i odletite na drugi kraj sveta. Upravo to je uradila devojka po imenu Jelena iz ruskog grada Sočija.

Njena sudbina spojila ju je sa umetnikom iz indijske porodice koji je živeo na ostrvu Mauricijus. Ona nije znala njegov jezik, a on nije razumeo ni reč ruskog, pa su svu komunikaciju gradili preko onlajn prevodilaca, ali ih to nije sprečilo da napišu najlepšu životnu priču.

Jelena je odrasla u Sočiju i nikada nije ni sanjala o emigraciji. U školi je bila potpuno ravnodušna prema stranim jezicima jer joj jednostavno nisu bili potrebni. Međutim, jednog dana u martu 2016. godine stigla joj je poruka na forumu od potpunog stranca. Prvu poruku u kojoj je pisalo samo obično "Zdravo, kako si?" uz mutnu fotografiju na kojoj su se videli samo kačket i rame, devojka nije ni primetila.

Ipak, druga poruka joj je privukla pažnju jer je muškarac napisao da je on umetnik indijskog porekla sa Mauricijusa po imenu Radža. Jelena se i sama zanimala za umetnost, pa joj je to bilo veoma interesantno, a jezičke barijere se nisu plašili jer im je u pomoć priskočio internet prevodilac.

Dopisivanje je brzo postalo važan deo njenog života, a iako ju je on kroz par nedelja pozvao u goste, ona tada nije bila spremna na takav korak. Sama Jelena se čudila sebi jer je imala skoro trideset godina, a osetila je ogromnu ljubav prema glasu i slovima na ekranu. Kada ju je umetnik zaprosio, ona je rekla "da", iako ga nijednom nije videla u stvarnosti.

Posle devet meseci kupila je kartu za Mauricijus i potrošila svu ušteđevinu. U novčaniku joj je ostalo jedva deset dolara, a Radža je obećao da će pokriti njene troškove kada stigne. Dok je silazila niz stepenice aviona koračala je u potpunu neizvesnost, ali joj je snagu davala samo vera u njihova osećanja.

Upoznavanje sa porodicom

Na aerodromu je nisu dočekali samo Radža, već i njegovi roditelji i brat. Budući suprug se pokazao kao neverovatno brižan i divan čovek. On nije voleo prazne priče, govorio je samo kada ima šta da kaže, ali je okružio Jelenu pažnjom o kojoj je ranije mogla samo da sanja.

Već tokom njenog drugog dolaska umetnik ju je i zvanično zaprosio, ali je buduću mladu najviše dirnuo jedan potpuno drugačiji trenutak. Radžina majka joj je poklonila prsten i postavila jedno jednostavno pitanje: "Da li ćeš biti moja ćerka?".

Nakon toga devojka nije želela da žuri i prebaci kofere, već je kod kuće u Sočiju ozbiljno pristupila pripremama za promenu života. Završila je berberski kurs kako bi naučila da brije opasnom britvom, dobila je međunarodnu vozačku dozvolu, smršala sedamnaest kilograma za pola godine i posvetila se pravilnoj ishrani. Zatim se uhvatila u koštac sa engleskim jezikom, koji joj je išao teško, ali se izuzetno trudila. Uz sve to, Jelena je prošla i kurseve za promociju na društvenim mrežama, naučila da pravi umetničke portrete, obrađuje fotografije i svira heng, odnosno specifičan muzički instrument.

Sve to vreme živeli su na relaciji između dve zemlje i čekali dan kada će se venčati, a njihov zvaničan brak sklopljen je 1. jula 2019. godine. Pre toga, u novembru 2018. godine, Radža je prvi put došao u posetu svojoj verenici.

Ruska hrana ga je potpuno oborila s nogu. Peljmeni, pihtije, prženice, ruska salata i pileća krilca sa krompirom bili su nešto što je prvi put probao i čega više nije mogao da se odrekne. Prošao je i čuveni test sa haringom i žestokim pićima, a vožnja na panoramskom točku u Sočiju bila je prava avantura za njega. Već prve večeri umetnik je priznao Jeleni da se u Rusiji oseća kao kod svoje kuće.

Kako je Indijac osvojio njeno srce

Danas Jelena živi u malom selu Bambu na Mauricijusu. Tamo je ona jedina belkinja, ali se oseća apsolutno srećno i ispunjeno. Postala je profesionalni turistički vodič na ostrvu i vodi blog gde svojim pratiocima priča o svakodnevnom lokalnom životu.

Iako su supružnici potpuno različiti po karakteru, odlično se dopunjuju. On je stidljiv i ćutljiv, dok je ona izrazito emotivna i eksplozivna. Radža nije naučio ruski jezik, ali rečenicu "volim te" uvek izgovara isključivo na ruskom. Zapaža apsolutno sve, od nove boje ruža do dizajna noktiju i redovno pomaže svojoj supruzi u odabiru garderobe i obuće. Pri tome nikada ne vrši pritisak na nju i poslednja reč uvek pripada njoj.

Iako umetnik priznaje da nije nimalo romantičan, njegova žena se sa tim ne slaže jer joj redovno šalje dirljive poruke čak i kada sedi na samo dva metra od nje.

Radža je veliki radoholik i ponekad ume da bude previše tvrdoglav, ali Jelena smatra da su to samo sitnice i kaže da se nijednom nije pokajala što je udobni stan u Sočiju zamenila za selo na Mauricijusu zarad voljenog čoveka.

