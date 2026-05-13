U serijalu „Najgori bivši ikada” (Worst Ex Ever), Kristofer Lejn je tvrdio da ga je Vejd Vilson napao nožem tokom njihove kratke veze. Mesecima pre nego što je brutalno ubio dve žene u jednom danu, Vejd Vilson je započeo kratku romansu sa muškarcem po imenu Kristofer Lejn.

„Ovo je bila moja prva veza sa muškarcem”, rekao je Lejn tokom druge sezone Netfliksovog dokumentarnog serijala „Najgori bivši ikada”, koji je premijerno prikazan u maju 2026. godine.

Foto: youtube/law&crime trials

„Uživali smo zajedno. Radili smo mnogo toga skupa. Zabavljali smo se.”

Njih dvojica su se zabavljali nešto duže od mesec dana, tokom kojih je Lejn tvrdio da ga je Vilson, koji će kasnije postati poznat kao „Dedpul ubica” zbog imena koje deli sa Marvelovim likom, fizički napao nožem u najmanje jednoj prilici.

Ovaj čin nasilja je, gledajući unazad, nagovestio ono što će uslediti

Pet meseci nakon što se njihova veza završila, Vilson je zadavio 35-godišnju Kristin Melton dok je spavala, nakon što ju je upoznao u baru u Fort Majersu na Floridi. Nekoliko sati kasnije, namamio je 43-godišnju Dajen Ruiz u svoj automobil i davio je dok je vozio, izvestio je „Galf Koust Njuz Nau” (Gulf Coast News Now). Zatim je svojim telom prešao preko nje više puta.

Kristofer Lejn Foto: netflix/youtube

Vilson je osuđen po dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena u junu 2024. godine i dobio je dve smrtne kazne.

Evo svega što treba znati o njegovoj vezi sa Vejdom Vilsonom i njegovom životu nakon zabavljanja sa „Dedpul ubicom”. Njih dvojica su se upoznali u martu 2019. godine dok su radili na karnevalu u Invernesu na Floridi. Nedelju dana nakon upoznavanja, Vilson se uselio u Lejnov kamp-prikolicu (RV) i ubrzo su počeli da se zabavljaju.

Čak je tražio od Lejna da njihovu vezu ozvaniče na Fejsbuku, što je došlo kao iznenađenje, s obzirom na to da je Vilson bio „veoma skeptičan u vezi sa tim da bude sa muškarcem”.

„Vejd je rekao da je strejt kada sam ga upoznao”, rekao je Lejn u serijalu „Najgori bivši ikada”.

„Ali ja sam mislio: ’To deluje malo sumnjivo’. Ako si strejt, ne useljavaš se u kuću kod muškarca i ne želiš da spavaš u njegovom krevetu.”

Dvejn Vilson Foto: Youtube/Law&Crime Network

Nakon noći partijanja i konzumiranja supstance za koju je Lejn verovao da su „bath salts” (sintetička droga), Vilson je navodno počeo da „ludi” misleći da je neko provalio u prikolicu a zatim je zapretio da će Lejnu prerezati grkljan nožem.

Ono što je usledilo, tvrdio je Lejn, bio je četvoročasovni fizički sukob u kojem ga je Vilson davio i ubo više puta u grudi i ruku, pre nego što ga je bacio kroz klizna staklena vrata.

Vilson je pobegao, da bi se vratio sledećeg dana zajedno sa Lejnovom sestrom, prekriven krvlju.

„Moja sestra je smirila situaciju i on se pojavio sav krvav i izvinio se”, rekao je Lejn u serijalu „Najgori bivši ikada”. „Delovao je iskreno.” Lejn nije prijavio incident policiji, a mesec dana kasnije su se preselili u Ki Vest.

Raskinuo je sa Vilsonom nakon što je saznao da je ovaj lagao ljude o prirodi njihove veze.

U vreme kada je serijal „Najgori bivši ikada” objavljen u maju 2026. godine, protiv Vilsona nisu podnete nikakve optužbe u vezi sa Lejnovim navodnim napadom.



Gde je Kristofer Lejn sada?

Prema njegovoj Instagram stranici, Lejn i dalje živi na Floridi i radi na karnevalima.

Iako je svoju istoriju sa Vejdom uglavnom držao u privatnosti, na Instagramu je podelio snimak ekrana na kojem se vidi porast poseta njegovom profilu u avgustu 2024. uz opis: „Kada ljudi saznaju da si bivši dečko Tik-Tok ubice Vejda Vilsona, lol.” Serijal „Najgori bivši ikada” bio je prvi put da je Lejn javno progovorio o svojoj vezi sa „Dedpul ubicom”.

„Gledajući unazad, noć kada me je Vejd ubo nožem mogla je da se završi sasvim drugačije”, rekao je Lejn u serijalu „Najgori bivši ikada”. „Mogao sam biti mrtav.”