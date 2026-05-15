Slušaj vest

Mračna sudbina devojčice po imenu Soraja započela je kada je imala samo 15 godina. Tokom jedne posete njenoj školi, zapazio ju je tadašnji libijski lider Muamer Gadafi, a ubrzo potom, njegovi podređeni su je nasilno odveli iz porodičnog doma u Sirtu. Kao i mnoge druge mlade žene, ona je protiv svoje volje postala deo njegovog harema, pretvorena u žrtvu sistematskog zlostavljanja.

Njena potresna životna priča zabeležena je u knjizi "Gadafijev harem" (Gaddafi's Harem) francuske novinarke Anik Kožan. Ime Soraja je pseudonim korišćen radi zaštite identiteta, ali su događaji opisani u delu surovo istiniti.

Put u nepoznato i prvi susret sa "carem"

Sećanje na dan otmice ispunjeno je neizvesnošću i strahom. Nakon duge vožnje kroz pustinju, Soraja je stigla u luksuzno opremljen kamp.

"Vozili smo se dosta dugo. Nisam imala pojam o vremenu, ali izgledalo mi je da traje beskonačno. Napustili smo Sirt i prošli kroz pustinju. Gledala sam pravo ispred sebe, ne usuđujući se da postavljam bilo kakava pitanja. A onda smo stigli u u neku vrstu logora. Bilo je nekoliko šatora i ogromna prikolica, odnosno veoma luksuzan kamper kombi. Mabruka je krenula ka kamperu, pokazujući mi da je pratim, a u drugom automobilu, koji je napuštao to mesto, učinilo mi se da vidim jednu od devojčica iz škole koja je takođe izabrana da pozdravi vođu prethodnog dana. To je trebalo da me umiri, ali me je ipak obuzeo neopisiv osećaj straha kada sam ušla u kamper. Kao da se celo moje biće borilo protiv ove situacije. Kao da sam intuitivno znala da se događa nešto veoma, veoma loše. Gadafi je bio unutra, sedeo je na crvenoj stolici za masažu i držao daljinski upravljač. Izgledao je kao car. Napravila sam korak napred kako bih mu poljubila ruku, koju je on ovlaš pružio, dok je gledao u stranu. 'Gde su Faiza i Selma?', razdraženim glasom upitao je Mabruku. 'I one dolaze', kratko je odgovorila. Bila sam zapanjena. Nije me ni pogledao, kao da nisam postojala. Prošlo je nekoliko minuta, nisam znala šta da radim sa sobom. Konačno je ustao i upitao me: 'Odakle je tvoja porodica?'. 'Iz Zlitena', rekla sam. Lice mu je ostalo bezizražajno."

Pogledajte fotografije Muamera Gadafija:

1/8 Vidi galeriju Muamer Gadafi Foto: SERGIO BARRENECHEA / Teresa / Profimedia, Sven Simon / United Archives / Profimedia, Nora Schuster / AFP / Profimedia

Priprema za ulogu robinje

Odmah nakon prvog susreta, Soraja je predata u ruke ženama koje su upravljale haremom, poput Mabruke i Fatihe. One su počele proces "pripreme" koji je uključivao medicinske preglede, prinudnu depilaciju i oblačenje u odeću koja je bila potpuno strana mladoj devojci.

"'Pripremi je', zapovedio je i izašao iz sobe. Mabruka mi je pokazala da sednem na klupu u uglu sobe. Druge dve žene su potom došle, bile su opuštene, kao da su kod kuće. Faiza mi se nasmešila, prišla mi je i uhvatila me za bradu. 'Ne brini se, mala Soraja', rekla je i otišla. Mabruka je telefonirala i davala uputstva za nečiji dolazak, možda baš za devojku poput mene, pošto sam čula kako kaže: 'Dovedite je ovamo'. Spustila je slušalicu i okrenula se prema meni: 'Priđi! Uzećemo mere kako bi ti nabavili malo odeće. Koju veličinu grudnjaka nosiš?'."

Kada je upitala kada će se vratiti roditeljima, odgovor je bio jasan - prvo mora služiti svom "gospodaru".

Prvi čin nasilja i slomljeni snovi

Soraja je bila primorana da obuče provokativnu haljinu i uđe u Gadafijevu sobu, gde ju je sačekao prizor koji ju je prestravio.

"'Uđi', rekla je i gurnula me nazad. Gadafi me je zgrabio za ruku i naterao da sednem pored njega. Nisam se usudila ni da ga pogledam. 'Okreni se, k**vo', govorio je. Tada nisam znala ni šta znači ta reč, ali osetila sam da je to vulgarna, užasna reč za prezrenu ženu. Nisam se dala. Ponovo je pokušao da me okrene prema sebi, ali sam se opirala. Povukao me je za ruku, za rame. Celo telo mi se ukočilo. Onda me je naterao da pomerim glavu, tako što me je povukao za kosu. 'Ne boj se. Ja sam tvoj tata - tako me zoveš, zar ne? Ali, ja sam i tvoj brat i uskoro ću biti tvoj ljubavnik. Biću ti sve to. Jer ćeš ti ostati ovde i bićeš sa mnom zauvek', rekao je."

Muamer el Gadafi Foto: vl1 / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Njen otpor izazvao je bes kod diktatora, koji je naredio ženama iz pratnje da je "obrazuju" i vrate mu je kada bude spremna na pokornost.

Kraj slobode i "novi život"

Uprkos suzama i molbama da ide kući, Soraja je shvatila da su vrata njenog starog života zauvek zatvorena. Druge devojke u kampu, već slomljene sistemom, pokušavale su da joj objasne surovu realnost.

"'Objasniću vam neke stvari. Muamer će spavati sa vama. On će te razdevičiti. Od sada si njegovo vlasništvo i nikada ga nećeš napustiti, zato prestani da praviš takve face. Nema svrhe opirati se i želeti da su stvari drugačije - to ništa neće promeniti'."

Diktator je pokušavao da je potkupi obećanjima o luksuzu, automobilima i studiranju u inostranstvu, ali jedino što je ona želela bila je njena majka.

"'Slušaj me dobro. Prestani sa tim, razumeš li? Prestani sa tom idejom da ćeš se vratiti kući. Od sada ćeš biti ovde sa mnom i na sve drugo moraš da zaboraviš'. (...) 'Gospodaru, zaboravite ovu devojku. Tvrdoglava je kao mazga. Vratićemo je majci i naći ću ti drugu!'. 'Ne, pripremite nju. Ja nju želim'."

Ispovest se završava trenutkom u kojem Soraja shvata da je postala zatvorenik bez prava na beg, dok je Mabruka vodi ka novoj lokaciji, gaseći poslednju nadu u povratak domu.

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene