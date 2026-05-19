Poznata američka TikTokerka Tasija Aleksis Hasi, koju na toj platformi prati 4,3 miliona ljudi, nedavno je u videu detaljno opisala svoje iskustvo iz zatvora maksimalne bezbednosti. Hasi je bila osuđena na dve godine zatvora zbog posedovanja droge, bekstva i pokušaja izbegavanja hapšenja, ali je puštena nakon osam meseci. Video je snimila na zahtev svojih pratilaca.

Dolazak u zatvor i ponižavajući pretres

Po dolasku u državni zatvor Lee Arrendale u Džordžiji smeštena je u dijagnostički centar. Tamo je, prema protokolu, morala da prođe detaljan pretres telesnih šupljina, nakon čega su joj uzeti uzorci krvi i napravljen Papa test.

Iako je smatrala da joj zbog blažih optužbi nije mesto u ustanovi maksimalne bezbednosti, u kojoj su boravile zatvorenice s mnogo ozbiljnijim presudama, ipak je tamo zadržana.

Higijenski pribor i borba s neprijatnim mirisima

Nakon formalnosti dobila je osnovni higijenski pribor: sapun marke Bob Barker, šampon protiv vaši i dezodorans. Tvrdi da se tokom tri nedelje provedene u toj ustanovi borila s neprijatnim telesnim mirisom. Sapun se, kaže, uopšte nije penio, a dezodorans je opisala kao "smrdljiv". Budući da nije imala odgovarajući šampon ni regenerator, kosa joj je stalno bila zamršena i u lošem stanju.

Spavanje na tankom dušeku s rupama

Hasi je takođe opovrgnula uverenje da je zatvor mesto gde su obezbeđeni barem obroci i krevet, rekavši da je to "idealna situacija za one koji imaju sreće". Iako hranu nije komentarisala, detaljno je opisala uslove za spavanje. Kada su je odveli u sobu s krevetima na sprat, na njenom ležaju nije bilo dušeka.

Dobila je samo tanku i neudobnu prostirku i ćebe puno rupa. Neke zatvorenice su, tvrdi, spavale na golim metalnim okvirima, a krađa dušeka bila je uobičajena. Izjavila je kako je imala sreće što njen dušek i ćebe nisu ukradeni.

Svakodnevica i upozorenje pratiocima

TikTokerka se prisetila i kako je tokom prozivki morala na brzinu da sveže kosu u punđu kako bi izgledala uredno jer bi u suprotnom usledile "strašne posledice". Ispričala je i da su joj se čuvari ponekad rugali zbog prezimena. Uprkos svemu, kaže da se, osim dva manja sukoba, držala po strani i nije upadala u nevolje.

Nije otkrila zašto je ranije puštena na slobodu. Svoje iskustvo je zaključila savetom pratiocima da se klone nevolja. "To jednostavno izvuče ono najgore iz vas, zaista", poručila je i dodala: "Samo jaki preživljavaju."

