Život u inostranstvu, obeležen mukotrpnim radom i borbom za bolju budućnost porodice, često skriva potresne priče o izdaji i iskorišćavanju. Dok jedan partner podnosi žrtvu radeći najteže poslove, drugi neretko koristi stečenu finansijsku slobodu za paralelne živote, ostavljajući iza sebe emocionalnu i materijalnu pustoš. Upravo se u takvoj situaciji našao muškarac iz Dortmunda čija je objava na društvenim mrežama ogolila surovu stvarnost dela iseljeničke zajednice.

Ispovest muškarca koji je saznao da ga žena vara Foto: Shutterstock

"Treba mi pomoć. Žena i ja smo došli u Dortmund pre tri godine i sad sam slučajno preko njenog starog mobilnog video da već mesecima šalje novac nekom liku u Tuzlu. Ja radim noćne smene u DHL za 2300 evra, a ona govori da nema za vrtić koji sada traži još 480 evra mesečno. Najgore je što mi je juče rekla da ide "kod prijateljice", a završila je u Beogradu. Imamo dete od četiri godine i stan od 1250 evra koji jedva plaćam. Sada traži razvod i pola svega, iako sam ja podigao kredit. Biste li vi ostali s takvom osobom zbog deteta ili biste sve presekli odmah?", napisao je autor, tražeći savet u trenutku potpune životne neizvesnosti.

Reakcije javnosti bile su brze i nemilosrdne, a većina komentatora nije skrivala ogorčenje postupcima supruge. Zajednica mu je jednoglasno poručila kako u braku zasnovanom na lažima nema budućnosti, te da je ostanak u takvom odnosu štetan i za njega i za dete. Mnogi su istakli kako je finansijska eksploatacija, dok on radi noćne smene, vrhunac bezobzirnosti koji zaslužuje hitan i definitivan prekid.

"Pola imovine znači i pola duga"

Saveti su se nizali od onih praktičnih i pravnih, pa sve do oštrih osuda morala supruge. Jedan od korisnika ukazao je na pravednu podelu tereta: "Ako traži polovinu svega, onda joj prebaci i pola kredita". Drugi su se fokusirali na očuvanje očevog dostojanstva i mentalnog zdravlja deteta, navodeći: "Zbog deteta treba ostati dobar roditelj, ali ne smeš trpeti laži i poniženja. Bez poverenja nema ni braka, a detetu ne treba takva porodica, već stabilnost".

Mnogi iseljenici upozorili su autora na opasnosti nemačkog pravosuđa i alimentacije, sugerišući mu da razvod pokuša da reši van Nemačke ako je to ikako moguće. "Beži odmah iz Nemačke jer ćeš se, ako se tamo razvedeš, godinama naplaćati. Najbolje je da razvod pokreneš u matičnoj državi", savetovao je jedan od upućenijih komentatora. Drugi su pak, poučeni sumnjivim okolnostima, predložili još drastičniji korak: "Obavezno uradi DNK test. Onaj ko se ovako ponaša i šalje novac drugome dok dete nema za vrtić, ne zaslužuje ni sekundu tvog vremena. Bolje je biti sam nego bankomat za tuđe ljubavnike".

Komentari su se manje-više sveli na poruku da se od "ljudskog potkožnog svraba", kako su neki nazvali nevernu suprugu, treba maći što pre. "Ostati s osobom koja te laže da ide prijateljici, a završi u Beogradu s drugim, dok ti lomiš leđa u DHL, nema nikakvog smisla. Preseci to iste sekunde, spasi ono što se spasiti dade i posveti se detetu jer ona očigledno misli samo na sebe", poručila je zajednica, ističući kako se dostojanstvo i mir ne mogu kupiti nikakvim evrima.

