Slušaj vest

Neverovatan slučaj nestanka Šeri Papini čiji je nestanak 2016. godine digao Ameriku na noge, dobio je je šokantan obrt kada se na kraju ispostavilo da je reč o bizarnoj i skupoj prevari.

Nestanak i povratak „Žrtve“ (2016)

Sve je počelo 2. novembra 2016. godine kada je Šeri Papini (tada 34-godišnjakinja) nestala nakon što je otišla na trčanje u blizini svoje kuće u Redingu, u Kaliforniji. Kada se njen suprug Kit vratio s posla i shvatio da Šeri nije pokupila decu iz vrtića, alarmirao je policiju. Stotine dobrovoljaca danima su pretraživale teren. Na sam dan Dan zahvalnosti, 22 dana kasnije, Šeri je pronađena kako hoda pored puta, uplašena i povređena, oko 240 kilometara dalje od mesta nestanka. Bila je pretučena, izgladnela, a na koži je imala rane od žigosanja.Policiji je ispričala jezivu priču: tvrdila je da su je uz pretnju pištoljem otmicom lišile dve žene latinoameričkog porekla (Hispanic women), koje su je nedeljama držale vezanu lancima u jednoj mračnoj sobi i mučile je, pre nego što ju je jedna od njih iznenada pustila.

Šeri Papini - lažirana sopstvenu otmicu Foto: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Istina izlazi na videlo zahvaljujući DNK (2020)

Istraga je tapkala u mestu godinama uprkos stotinama dojava i fotorobotima navodnih otmičarki. Međutim, u martu 2020. godine dogodio se preokret. Policija je izolovala nepoznati muški DNK sa njene odeće i uporedila ga kroz bazu podataka – poklopio se sa rođakom njenog bivšeg dečka, Džejmsa Rejesa (James Reyes).Nekoliko meseci kasnije, policija je tajno uzela DNK sa flašice zelenog čaja koju je Rejes bacio i dobila stoprocentno poklapanje.U avgustu 2020. Rejes je tokom ispitivanja slomio i priznao sve: Šeri je sve isplanirala. Zamolila ga je da joj pomogne da „pobegne od muža“ za kojeg je tvrdila da je zlostavlja (što je muž negirao). Sve vreme je bila skrivena kod njega u stanu u Kosta Mesi, komunicirali su preko pripejd telefona, a sve povrede i žigosanje Šeri je nanela sama sebi kako bi priča bila uverljivija. Ispostavilo se da joj ovo nije prvi put; njena majka ju je još 2003. godine prijavila policiji jer je Šeri samu sebe povređivala i krivila majku za to.

Foto: Investigation Discovery/youtube

Hapšenje, zatvor i troškovi prevare (2022–2023)

U martu 2022. godine, Šeri je uhapšena na času klavira svoje dece. Optužena je za davanje lažnih izjava federalnim organima i za prevaru, jer je od državnog odbora za žrtve kriminala uzela preko $30.000$ dolara za terapije i sanitet.U aprilu te godine priznala je krivicu, izjavivši da se duboko stidi. Njena laž je državu koštala astronomski:Odbor za kompenzaciju žrtava: preko $30.000$ dolaraSocijalno osiguranje: preko $127.000$ dolara. Šerifova kancelarija: oko $149.000$ dolara, FBI: oko $2.500$ dolara. U septembru 2022. osuđena je na 18 meseci zatvora (deset meseci više nego što je tužilaštvo tražilo jer je sudija zaključio da je Šeri vrhunski manipulator i da se mora poslati poruka javnosti). Naređeno joj je da vrati državi preko $300.000$ dolara. Puštena je iz zatvora u avgustu 2023. godine.

Posledice po porodicu

Čim je Šeri uhapšena, njen muž Kit je podneo zahtev za razvod. Izjavio je da je u potpunom šoku i da mu je primarni cilj da zaštiti decu, sina Tajlera i ćerku Vajolet, kojima je, kako kaže, „ukradeno detinjstvo“. Kit je dobio potpuno starateljstvo, Šeri ima pravo na posete i telefonske pozive, a bivši supružnici uopšte ne komuniciraju uživo jer Kit želi da izbegne njene manipulacije.

Šeri Papini - lažirana sopstvenu otmicu Foto: aul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Gde je Šeri Papini danas i novi preokret (2024–2026)

Šeri se trenutno nalazi na uslovnoj slobodi, koja joj ističe krajem 2026. godine. U martu 2024. godine sud je pokrenuo postupak prinudne naplate jer Šeri još uvek nije isplatila dug državi koji sada, sa sudskim penalima, iznosi tačno $340.221,23$ dolara.Iako se činilo da je slučaj zatvoren, Šeri je ponovo šokirala javnost u maju 2025. godine kada je izašla dokumentarna serija „Sherri Papini: Caught in the Lie“ (Uhvaćena u laži).U njoj je Šeri ponovo promenila priču! Sada tvrdi da priča o dve Latinoamerikanke jeste bila laž, ali tvrdi da ju je njen bivši dečko Džejms Rejes zapravo stvarno oteo bez njenog pristanka, držao je vezanu lancima u ormaru i udario u lice kada je pokušala da pobegne. Tvrdi da ju je pustio pod uslovom da izmisli priču o dve žene kako on ne bi otišao u zatvor. Rejes je odbio da komentariše ove nove optužbe za medije. Da bi potpuno kapitalizovala na svojoj priči, Šeri je u junu 2025. godine objavila i knjigu pod nazivom „Sherri Papini Doesn’t Exist“ (Šeri Papini ne postoji). Trenutno je u vezi sa novim dečkom čiji identitet nije poznat javnosti.