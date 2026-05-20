Jedan neobičan medicinski slučaj iz Kine privukao je pažnju javnosti nakon što su lekari kod muškarca iz pokrajine Ljaoning otkrili metalni štapić za jelo zaglavljen u grlu. Ono što je ceo slučaj učinilo gotovo neverovatnim jeste podatak da je pacijent sa tim predmetom živeo čak osam godina.

Muškarac, poznat samo po prezimenu Vang, imao je 46 godina kada je konačno odlučio da ponovo potraži pomoć lekara. Do tada je povremene bolove i nelagodnost pokušavao da objasni na drugi način, ubeđujući sebe da su tegobe posledica konzumiranja alkohola.

Sve je počelo još 2018. godine

Prema pisanju stranih medija, Vang je metalni štapić za jelo slučajno progutao 2018. godine. Tada je otišao kod lekara, ali je odbio operaciju jer se plašio zahvata. Umesto da problem reši odmah, odlučio je da nastavi da živi sa stranim telom u grlu.

Godinama je osećao povremenu nelagodnost, ali pošto nije imao ozbiljne probleme sa disanjem, nije se odlučivao na intervenciju. Bolove je navodno povezivao sa alkoholom i verovao da može da ih izdrži.

Lekari mislili da se problem dogodio nedavno

Tek kada su bolovi postali jači, a gutanje sve teže, Vang je ponovo došao u bolnicu. Lekarima je rekao da ima osećaj kao da mu je nešto zaglavljeno u grlu, ali su oni najpre pretpostavili da se problem dogodio nedavno.

Doktor Huang Veipeng, koji je učestvovao u lečenju, ispričao je da su bili iznenađeni kada im je pacijent rekao da se ne radi o svežoj povredi, već o predmetu koji je u njegovom grlu stajao godinama. Rendgenski snimak pokazao je da se u grlu nalazi metalni štapić za jelo dug 12 centimetara.

Operacija prošla bolje nego što se očekivalo

Lekari su uspeli da uklone predmet minimalno invazivnom procedurom, kroz usta, bez potrebe da mu otvaraju vrat. To je bilo posebno važno jer je Vang upravo zbog straha od takve operacije godinama odlagao zahvat.

Srećom, glasne žice i okolno tkivo nisu bili ozbiljno oštećeni. Nakon intervencije, pacijent se dobro oporavio i otpušten je iz bolnice nekoliko dana kasnije.

Sličan slučaj sa četkicom za zube

Iako zvuči gotovo neverovatno, ovo nije jedini sličan slučaj zabeležen u Kini. Mediji su ranije pisali o 64-godišnjem muškarcu kome su lekari izvadili četkicu za zube dugu 17 centimetara, koja je u njegovom telu navodno bila čak 52 godine.

Muškarac, poznat po prezimenu Jang, rekao je lekarima da je četkicu progutao još kao dete, kada je imao 12 godina. Pošto se uplašio da kaže roditeljima, verovao je da će problem „proći sam od sebe”, a zatim je nastavio da živi kao da se ništa nije dogodilo.

