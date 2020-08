SVETSKO PRIZNANJE GRAĐANIMA SRBIJE: Sledeći cilj je pošumljavanje na 100 lokacija!

Projekat „Zasadi drvo“ dobio je svetsko priznanje u okviru Global Media Awards u kategoriji Angažovanje zajednice. Pokretači akcije, Adria Media Group i dm drogerie markt, i institucionalni partneri saglasni su da ovo priznanje pripada građanima Srbije koji su se uključili i omogućili da se ispiše istorija sadnjom više od 51.000 stabala u jednom danu.

Za naredni period postavljen je novi cilj: sadnja na 100 lokacija. Povodom lansiranja ZASADI DRVO 2020, organizovano je gostovanje predstavnika organizatora i institucionalnih partnera projekta u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji danas od 17 časova. O značaju ove akcije, ali i o potrebama i planovima za očuvanje prirode i prelazak na zelenu ekonomiju govoriće Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Igor Žeželj predsednik Adria Media Group, Predrag Petrović, član Uprave dm Srbija i dm Severna Makedonija, predstavnici Srbijašuma, Vojvodinašume, Šumarskog fakulteta i drugi.

Ministar Branislav Nedimović od prvog dana podržava akciju Zasadi drvo. Kako kaže, šume jesu naša pluća, ali uz to, one apsorbuju gasove, filtriraju vodu, sprečavaju klizišta i erozije, smanjuju buku i ublažavaju klimatske promene sa kojima smo sve više suočeni. „Društvu tek predstoji ozbiljnije bavljenje ovom temom jer se, iz različitih razloga, njome nismo dovoljno bavili do sada“, zaključio je ministar.

Igor Žeželj ističe da će Adria Media Group nastaviti i dalje da kroz svoja izdanja informiše i edukuje, da pokreće incijative i organizuje akcije, i da je ključ uspeha u zajedništvu: “Priznanje koje smo dobili potvrđuje da smo na dobrom putu, ali da bi ostvarili značajnije promene, predstoji nam ogroman rad, a uslov je kontinuitet. Zato smo se opredelili da postavljamo pojedinačne ciljeve kojima stremimo, a koji će dugoročno dovesti do željenog rezultata.“

Predrag Petrović iz dm-a izjavio je da je njihov glavni motiv svest o tome kakav svet treba da ostavimo budućim generacijama. „Sada je, više nego ikada, bitno da ne zanemarimo ono što je važno, a to su solidarnost, zajedništvo i odgovornost prema prirodi i svetu u kome živimo. Mi u dm-u razmišljamo dugoročno, razmišljamo ekološki i održivo, i zato sam posebno ponosan na projekat koji sve te vrednosti objedinjuje. Ponosni smo na konkretne rezultate, ali smo još više ponosni na ujedinjenost svih nas oko istog cilja,“ zaključio je Petrović.

Akciju Zasadi drvo su tokom prethodne godine pokrenuli kompanija Adria Media Group i dm drogerie markt , zajedno sa institucionalnim partnerima: Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava šume, JP "Srbijašume", JP "Vojvodinašume", Pokretom Gorana Srbije, Privrednom komorom Srbije i Botaničkom baštom "Jevremovac", postavivši, zajedno sa građanima volonterima, svojevrstan rekord masovne radne akcije pošumljavanja u Srbiji. Srbija je samo u jednom danu dobila više od 51.000 novih stabala u prvoj masovnoj akciji pošumljavanja u okviru projekta „Zasadi drvo“. Hiljade građana zasadili su sadnice hrasta, jasena, smrče, crnog bora na čak 34 lokacije širom Srbije. Velikoj akciji pošumljavanje je prethodila četvoromesečna kampanja koja je imala za cilj da edukuje javnost i podigne svest o značaju šuma koje su jedan od najvažnijih faktora očuvanja životne sredine za buduće generacije.

Kurir.rs/AMG

Kurir