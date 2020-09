BIOLOG IZ BEOGRADA IZNELA UZNEMIRUJUĆE PODATKE: Deca od 2. godine imaju poremećaj koncentracije i memorije (KURIR TV)

Deca sve više vremena provode za računarima, telefonima i drugim pametnim uređajima zbog čega dolazi do poremećaja koncentracije i memorije, saopštila je diplomirani biolog Mira Fiškalović za Kurir televiziju. Pomoćnik upravnika i stručni saradnik za otvoreni prostor Instituta za botaniku i Botaničku baštu “Jevremovac” u Beogradu dodala je da je percepcija prostora u kome se mališani nalaze sužena, što podrazumeva da ako ih pitate za objekat u daljini praktično imaju problem da razaznaju i naprave razliku šta je bliže, dalje, da li je predmet manji ili veći, a kognitivna sposobnost im je usmerena na kratke vidokruge, na ono što je na samo 20, 30 cm ispred njih. Iz tog razloga se javljaju problemi sa vidom, kratkovidost i ukršteni vid, , a problemi su prisutni kod dece od druge do pete godine života i potrebno je dosta vremena i truda da se to vidno polje vrati na svoje mesto. Zbog svega navedenog boravak u prirodi postaje dragocen, a kampanja "Zasadi drvo" sve neophodnija.

