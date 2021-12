OD KRAJA JESENI, PA SVE DO KRAJA MARTA MESECA JE NAJBOLJE VREME ZA SADNJU: Boris Ivanović otkriva u koje vreme treba da se sadi

Da bi naši unuci i praunuci uživali u senci drveća koje smo posadili neophodno je da poštujemo zakone prirode, ali i šumarske struke.

Priroda je ta koja diktira uslove sadnje jer nije dovoljno da se samo iskopa rupa i u nju posadi sadnica, za zdravu i kvalitetnu šumu potrebno je mnogo više.

Boris Ivanović master inženjer šumarstva u JP "Srbijašume", otkrio nam je koliko je sadnja važna za ekosistem i kako je efikasno sprovesti.

- Potreban je jedan sveobuhvatan pristup, ako se baziramo na pošumljvanju sadnjom sadnica. Potrebno je voditi računa o svim fazama, od odabira lokacije u šumi koja je polazno mesto gde sakupljamo taj polazni materijal odnosno seme za proizvodnju tog sadnog materijala. Odatle sve počinje, moramo voditi računa da je ta šuma kvalitetna odakle uzimamo to seme. Potom to seme preraditi i lagerovati i na vreme posejati - istakao je Boris Ivanović za Puls.

Master inženjer šumarstva otkrio je najbolje vreme za sadnju i šta je to što je veliki problem sadnje.

- Kraj jeseni, početak zime, pa sve do tamo kraja Marta meseca je najbolje vreme za sadnju. Vegetacija miruje, biljke presaditi iz rasadnika na površinu, to je sve uredu. Mada moramo voditi računa o vremenskim uslovima. Temperatura vazduha i zemljišta je veoma bitna, da li adekvatna priprema terena može da se realizuje. Sve su to pitanja koja trebaju da se postave pre sadnje - rekao je Boris.

