MI TO MOŽEMO: Idemo zajedno do cilja – zasadimo svih 200.000 sadnica do kraja marta!

Treća sezona projekta Zasadi drvo „Četiri godišnja doba“ uveliko se zahuktala! Zajedno sa vama poslednjih meseci sadili smo na čak 30 lokacija! I rezultat je izvanredan: uspeli smo da na površini od 100 ha zasadimo više od 120.000 sadnica.

Drugačije rečeno, trenutno smo na 60 odsto zacrtanog cilja! Kao i u prethodne dve sezone projekta Zasadi drvo, ovako zahtevan posao i ambiciozan cilj ne bi bilo lako ostvariti da nije vas – naših vrednih volontera i saveznika! Zajedno sa vama planiramo da do kraja marta zasadimo još 80.000 sadnica i dođemo do brojke od 200.000. I znamo da ćemo uspeti u tome. Ovde ne stajemo, već nastavljamo dalje da odbrojavamo dane do sledeće sadnje i nove lokacije. Zato je važno da nas pratite redovno na zasadidrvo.rs i pronađete onu lokaciju koja vam najviše odgovara za sadnju.

Ne propustite da se prijavite za mejling listu i da, ako niste do sada, zapratite FB i Instragram stranicu Zasadi drvo.

Čekamo vas da kao i u prethodne dve sezone ovogodišnji cilj ostvarimo zajedničkim snagama do kraja marta!

Evo prilike Trenutno aktuelne dve lokacije, uskoro mnogo više njih Za sadnju se i sada možete prijaviti za dve lokacije: Bačko Petrovo Selo - BEČEJ 26. 1. Kovilj - NOVI SAD 23. 2.

Uskoro objavljujemo nove lokacije, i zato pratite www.zasadidrvo.rs