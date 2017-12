BIVŠI OPERATIVAC DB TVRDI: Zoranu Marjanoviću rešetke čuvaju život, drže ga u zatvoru DA GA NE LIKVIDIRA MAFIJA!

Policija ima informaciju da je ubistvo pevačice Jelene Marjanović (33) bilo naručeno i organizovano i da je u kriminalnu grupu koja je izvršila zločin uključen veliki broj moćnih ljudi, zbog čega je procenila da udovcu preti opasnost dok ne otkriju ubice!

Prema informacijama bliskim istrazi, Zoran je izolovan iza rešetaka zbog indicija da je Jelena ubijena u obračunu moćnika i da je on u opasnosti jer previše zna!

- Očigledno je da porodica Marjanović ima neka saznanja o ubistvu, koja uporno krije! Moguće je da je Jelena zaista imala veze i vezice i da bi istina o tome bila velika bruka za celu porodicu, zbog čega svi oni ćute. Možda Zoranu preti opasnost upravo zbog tih vezica? Za sada možemo samo da nagađemo o tome i da čekamo da li će se pojaviti dodatni dokazi - kaže Božidar Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, i dodaje da uskoro treba očekivati rasplet.

- Moguće je da su Zorana uhapsili i pritvorili samo da bi ga zaštitili od opasnosti koja mu preti. To bi mogao da bude i taktički potez tužilaštva, ako je procenjeno da će tek za vreme njegovog boravka u zatvoru uspeti da otkriju ko preti porodici. U tom slučaju, otkrivanje ucenjivača bio bi prvi korak koji bi istrazi olakšao da rasvetli ko stoji iza ubistva pevačice - objašnjava Božić.

Prema nezvaničnim saznanjima, Zoran ne želi da otkrije šta zna, jer je ubeđen da bi odmah po izlasku iz zatvora bio ubijen.

- Sve ukazuje na to da je Zoran zasad sigurniji u zatvoru! Kada analiziramo izjavu njegovog oca Vladimira „da se plaši da će ga neko ubiti u zatvoru”, proizilazi da to nije bilo nimalo slučajno! Izjavom da strahuje za život svog sina dok je iza rešetaka Vladimir je zapravo poručio da će njegov sin držati jezik za zubima! - kaže naš izvor blizak istrazi.

Jedna od pretpostavki je da iza zločina stoji neko na jakoj i uticajnoj poziciji i da je slučaj zbog toga pod velom misterije.

- Jelenu nije mogao da ubije jedan čovek, već samo organizacija! Na to ukazuje način izvršenja, kao i činjenica da zločin nije rešen za proteklih 20 meseci. Vladimir Marjanović je neposredno posle Zoranovog hapšenja izjavio da strahuje da će mu sina neko ubiti u zatvoru, jer je znao da će to preneti svi mediji. To jasno upućuje da iza slučaja stoji neko vrlo moćan i da je Vladimir posredstvom medija krupnim igračima poslao direktnu poruku da će njegov sin ćutati kao zaliven. On sigurno ima jake razloge kada izražava strah da Zorana neko može da ubije u zatvoru. Tako nešto nije nimalo jednostavno zatvoru i to može da izvede samo neko ko ima jak uticaj - navodi sagovornik.

Svekar i ljubavnica optužili tajkune

Zoranova ljubavnica Zorica Zoka Mitrović izjavila je u policiji da je Jelenu, navodno, ubio poznati beogradski biznismen, koga štiti moćni političar i bivši poslanik. Ona je rekla da je biznismen lično ubio pevačicu, sa kojom je bio u tajnoj vezi, jer Jelena nije htela da ostavi Zorana. Vladimir Marjanović je prvi rekao da je Jelenin ubica, navodno, moćni tajkun sa kojim je bila u vezi, ali je tvrdio da je Jelena, navodno, tražila od ljubavnika da ostavi svoju suprugu.

