HTEO DA ODBRANI VLASNIKA KAFANE PA GA UBILI: Vojislavu (27) zarili nož u srce!

PROKUPLJE - Danijel Joksimović (19) iz Prokuplja uhapšen je zbog sumnje da je ubio Vojislava Blagojevića (26) iz sela Vidovače. Tinejdžer se tereti da je zabio nož mladiću u srce posle tuče u kafani „Zlatna ribica“. Kako saznajemo, Blagojević je stradao kad je pokušao da zaštiti vlasnika kafane od grupe mladića koja ga je tukla.



Nesrećni Blagojević je preminuo na licu mesta, a Joksimović je pobegao posle zločina, ali je ubrzo uhapšen.

Iskrvario na licu mesta



Vojislav je s rođakom i drugom u utorak uveče došao u „Zlatnu ribicu“ na pomfrit i girice.

- Za drugim stolom sedela je grupa mladića. Kad su večerali, ustali su i izašli a nisu platili račun. Vlasnik restorana Slavoljub Sretković krenuo je za njima, a mladići su ga šutirali po ulici. To je video Vojislav i s dvojicom svojih prijatelja izašao iz lokala da pomogne vlasniku. U jednom trenutku mladići su se povukli, a vlasnik je s gostima krenuo ka lokalu. Tada je naleteo Joksimović i kod ulaznih vrata sa strane ubo Vojislava u srce - priča naš sagovornik i dodaje:

- U sekundi on nije ni shvatio šta se dešava i ulazeći u kafanu samo je prokomentarisao da oseća neku toplotu. Tada je i pao na pod i svi su shvatili da je teško ranjen. Odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali je mladić ubrzo preminuo.



Očajna majka Vidosava kaže da nema utehe za nju.

- Sine moj jedini, dok se narkomani šetaju gradom, ti ispaštaš. Pravdo, ima li te? Zašto moje dete kad ni mrava u životu nije zgazio. Zašto baš njega nema? Ustao je da brani vlasnika i evo kako je završio - kaže majka Vidosava.



Otac mu invalid



Ona kroz jecaj kaže da ništa ne može da nadomesti gubitak njenog sina.

- Kakav zatvor, kakva kazna. Trebalo je policija pre da hapsi i da juri one koji su problem. Sada je za moje dete kasno - dodaje skrhana bolom Vidosava.



Porodica Blagojević živi u zaseoku planinskog sela Vidovača.

- Vidosavin suprug Zoran imao je pre nekoliko godina nezgodu i amputirana mu je noga, a sav posao oko kuće i domaćinstva obavljao je Vojislav. On je u ovom kraju poznat kao skroman i pošten mladić koji je svima pomagao. Pa, ljudi, on nikada nije ni pio, a kamoli da bude nasilan - pričaju meštani.

Posle potrage

UHAPŠENI SVI UČESNICI TUČE



U ovom stravičnom događaju učestvovala su petorica mladića, od kojih najstariji ima dvadeset tri godine. Nakon što je Joksimović nožem ubo Vojislava pobegli su, pa se podelili u dve grupe. Jedan je uhvaćen na ulici, a drugi u kući jednog od petorice i tu su se sakrili. Kako smo saznali, oni nisu ni znali da je Vojislav preminuo, ali su sakrili nož i tu ih je policija zatekla.

- Pričali su nepovezano, da se ne sećaju pojedinosti i da nisu znali da je Vojislav smrtno ranjen. Danijel i ostala četvorica ne spore da su bili u objektu, ali su im priče prilično konfuzne - kaže izvor blizak istrazi.

