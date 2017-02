KRVAVI RASKID U ŽITORAĐI: Ubio ženu pa sebe zbog razvoda!

ŽITORAĐA - Dalibor Jovanović (37) iz sela Drenovac kod Žitorađe ubio je iz pištolja bivšu ženu Jelenu Jovanović (32) iz Šarlinca, a zatim izvršio samoubistvo. Supružnici su preminuli na licu mesta, a uzrok tragedije najverovatnije je razvod braka, koji Dalibor nije mogao da preboli.



Kako saznajemo, Jovanović je u četvrtak oko 16 časova izvršio zločin pištoljem svog dede, a oružje je pronađeno na mestu tragedije.

- Dalibor je prvo ubio ženu hicem u glavu, pa je pucao sebi u slepoočnicu. U tom trenutku nikog nije bilo u okolini jer su sišli s glavnog puta na seoski, koji vodi ka divljoj deponiji - priča izvor Kurira.

Prolaznik našao tela



Tragedija se dogodila kod sela Draškovac, a nastradale supružnike je pronašao u četvrtak uveče slučajni prolaznik Miloš Đ.

- Bio sam užasnut prizorom. Jelena je bila pored bicikla, a Dalibor stotinak metara dalje - ispričao je Miloš.



Pretpostavlja se da je Jelena na sastanak s mužem najverovatnije došla biciklom, pošto je njeno telo pronađeno na putu pored dvotočkaša, a telo njenog supruga nekoliko stotina metara dalje, u šipražju pored iste staze i nedaleko od parkiranog „juga“.



Prijatelji i rođaci tvrde

DRUŠTVENE MREŽE ZAPALILE FITILJ



Mnogi rođaci i prijatelji Jovanovića sumnjaju da su fitilj zapalile društvene mreže.

- Čuo sam da su se često raspravljali oko Fejsbuka. I kasnije, kad su se telefonom čuli, stalno su pominjali društvene mreže. Ne znam, u svakoj njihovoj svađi se pominjao taj Fejsbuk. Mislim da je ljubomora bila u pitanju - kaže Daliborov brat Dragan i dodaje da je njegovog brata i snaju više od hiljadu prijatelja, poznanika i komšija pokušalo da je nagovori da se pomire i da se ponovo sretnu, ali da je taj susret bio koban.

Članovi porodice kažu da su Dalibor i Jelena pre Nove godine posle 13 godina braka odlučili da se rastanu, ali da su u poslednje vreme ostali u kontaktu zbog dece jer imaju dva sina od 12 i devet godina. Žena je napustila porodičnu kuću, ostavila decu i vratila se roditeljima u Šarlinac.- Poslednji put sam ga video u četvrtak oko 14.30 časova. Došao je kući i tražio kola i rekao da treba Jeleni da odnese neke stvari. Seo je u „jugo“ i otišao. Ne mogu da verujem da je moj sin to uradio. Tokom braka često su bili u svađi, ali su u poslednje vreme bili u boljim odnosima - kaže otac Tomislav.Stric Mile Jovanović kaže da mu je Dalibor rekao da planiraju da se pomire.- Mi smo ih podržavali u tome. Moj sin je odlazio po decu kod nje, odvodio ih tamo, čak su pre dva dana sedeli zajedno s mlađim sinom u poslastičarnici - priča Jovanović. Iako su svi u porodici očekivali da će se pomiriti, 24. februara trebalo je da imaju ročište zbog razvoda.Vlasnik prodavnice u kojoj je Dalibor radio kaže da je stalno bio pod pritiskom i mislio je da će bivša žena da mu uzme dete.- Govorio sam mu da se smiri, da ne brine, da je sve to život i da treba da se dogovore, ali je stalno pričao o tome i razvod mu je teško pao - kaže naš sagovornik.I komšije potvrđuju da nikad lošu reč o njoj nisu čuli.- Čak je i hranila Daliborovog dedu, pošto je on star čovek. Šta je bilo među njima, to samo oni znaju - kazala je Jelenina komšinica.

