SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE ZA KURIR TELEVIZIJU OTKRIVA: Najzastupljenija upotreba alkohola je u OVOM UZRASTU!

Funkcionalni alkoholizam. Podmukli tip bolesti zavisnosti, ne tako uočljiv na prvi pogled, ali itekako prisutan u našem društvu. Neretko funkcionalne alkoholičare niko ne opisuje kao pijance, već kao ljude koji "vole da popiju".

Funkcionalni alkoholičari mogu da vode potpuno normalan život, čak mogu da budu uspešni. A iako alkohol piju u specijalnim prilikama ili uz ručak ili večeru, to se neretko završi potpunim pijanstvom.

- Znaci funkcionalnog alkoholizma se preklapaju i sa znacima hroničnog alkoholizma. Interesantno je to da samo jedan od znakova odstupa, a to je porast tolerancije. Pitanje je vremena kada će ta tolerancija kod funkcionalnog alkoholičara opasti. Najzastupljenija upotreba alkohola je u uzrastu od 35 do 55 godina - rekao je dr Aleksandar Plašić, specijalista psihijatrije.

Funkcionalni alkoholičari su skloni sakrivanju svog problema, a takav stav je moguće preneti i na ukućane. Smatra se da su 3/4 funkcionalnih alkoholicara hronično zavisni. Razlike u lečenju - ne postoje.

- Obično funkcionalni alkoholičari se češće javljaju privatnim ustanovama ako to prepoznaju to kao problem, mada se oni brane, ne vide to kao problem, oni se obično jave ustanovama privatnog tipa. Izbegavaju državne da ne bi bili navodno bili registrovani kroz protokle lečenja i slično - istakao je Plašić i dodao:

- Ne mora da znači da je početak, ali je samo pitanje momenta kada taj funkcionalni alkoholizam prelazi u prepoznatljivi alkoholizam.

Stručnjaci upozoravaju da neumerenost u piću povećava rizik od bolesti jetre, pankreasa, nastanka raka, pojave visokog krvnog pritiska, oštećenja na mozgu, pa sve do trajnog gubitka pamćenja.

