OGORČENA MAJKA POKOJNOG DEČAKA: Narod skupo plaća greške krivaca za Aleksinu smrt!

NIŠ - Dragana Janković, majka Alekse Jankovića (14) iz Niša, koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja, ogorčena je što će kaznu od dva miliona dinara, koja je izrečena odgovornima u Aleksinoj školi „Sreten Mladenović Mika“, platiti država.



Njen sin Aleksa je 2011. godine skočio s trećeg sprata zgrade u kojoj je živeo nakon što ga je sedmoro učenika duže od osam meseci fizički i verbalno zlostavljalo.



Pobeda prosvetne mafije



- Da je kojim slučajem pravosnažna sudska presuda prema Aleksinoj školi bila suprotna postojećoj, Aleksini roditelji samo bi na ime sudskih troškova bili u obavezi da državi i školi isplate 429,6 miliona dinara, s kamatom do danas više od 550 miliona dinara - napisala je revoltirana Dragana Janković.



Ona se pita kako i od čega bi to platili, to nikog ne bi bilo briga, naročito državu, koja sada od narodnih para plaća nemar, propuste, nerad i kriminal svojih službenika, koji, i pored ove presude, likuju jer izgleda da „prosvetnoj mafiji“ u Nišu niko ništa ne može?!



Jedina osuđena škola



- Kad bismo zaboravili na etiku u ovoj hipotetičkoj predstavci, mi Aleksini roditelji svakako bismo s punim pravom snosili odgovornost i sankcije svojih odluka, u ovom slučaju troškove. Odgovorni i osuđeni iz ove škole i dalje će biti na svojim radnim mestima i napredovati u svojim karijerama kao i do sada, kao i nakon presude iz 2012, kad su osuđeni za „propuštanje dužnog nadzora“ i zataškavanje nasilja nad Aleksom, kad su osuđeni maksimalnom kaznom od 550.000 dinara, kao jedina osuđena škola u istoriji srpskog pravosuđa, čiju kaznu su i tada platili svi građani Republike Srbije - zaključuje Aleksina mama.



