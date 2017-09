TRAMP PRELOMIO: SAD se povlače iz sporazuma o klimi, loš je za američke radnike

Američki predsednik Donald Tramp objavio je večeras da se SAD povlače iz Pariskog sporazuma o klimi.

Tramp je rekao da će od danas SAD prekinuti primenu svih ne obavezujućih elemenata Parskog sporazuma.

On je na konferenciji za novinare rekao da će SAD početi nove pregovore o vraćanju u Pariski sporazum ili ulasku u neki drugu sporazum o klimatskim promenama.

Ako možemo da obezbedimo fer dogovor, to je u redu, a ako to ne možemo, i to je u redu, rekao je američki predsednik.

Kako je ranije preneo AP prema navodima neimenovanih zvaničnika, Tramp

je odluku obrazložioi time da je Pariski sporazum o klimi loš za američke radnike i da ga je administracija njegovog prethodnika Baraka Obame loše ispregovarala.

EU i Kina saopštile su da će ostati posvećene Pariskom sporazumu o klimi, bez obzira na eventualno povlačenje SAD.

(Kurir.rs/Agencije)

