PUTNIČKI AVION BEZ PILOTA: Da li biste smeli da stavite život u ruke veštačke inteligencije

Kompanija Boing najavljuje da će ove godine početi sa ispitivanjima bespilotnog putničkog aviona na simulatoru.

"Boing će testirati tehnologiju veštačke inteligencije na simulatoru kokpita ovog leta, a već sledeće godine će leteti nebom", izjavio je potpredsednik odeljenja za razvoj proizvoda u Boingu Majk Sinet.

"Sledeće godine letećemo u avionu u kome će neke od odluka, koje inače donose piloti, zavisiti od veštačke inteligencije", rekao je on.



Izazov koji stoji pred Boingom je kako uveriti regulatorne agencije da je let u avionu sa autopilotom bezbedan i kako dobiti potrebne sertifikate.



Najteži deo, kako navode u Boeingu, mogao bi da bude to kako uveriti putnike da se usude da lete u avionu kojim ne upravlja čovek - pilot.

