(FOTO) OD NACIONALNE SRAMOTE NAPRAVILI TURISTIČKU ATRAKCIJU: Najveći pomorski promašaj postao jedan od omiljenih svetskih muzeja

På eftermid­dagen den 10 augusti 1628 lämnade skeppet Vasa hamnen nedanför slottet Tre Kronor. Kanonportarna var öppna, alla kano­nerna uthalade. Fyra segel hissades – fock, förmärssegel, stormärssegel och mesan. Efter cirka 1300 meter kom en vindby som fick Vasa att kantra och slutligen sjunka – allt inför storpublik. TODAY 389 years ago, on the 10th of August in 1628, the warship Vasa set off on her maiden voyage. She sank after sailing only 1300 meters. Today she is a treasure from the 17th century that offers us a rich history about herself and her time.

