(VIDEO) UBIJAJU ZA NEKOLIKO SEKUNDI: Ovih 5 najsmrtonosnijih otrova odgovorni su za nebrojena ubistva i samoubistva, šokiraćete se kad vidite za šta se sve koristi najjači među njima!

Kad ljudima pomenete otrov, prva asocijacija su arsen, cijanid ili strihinin, špijunske kapsule ili naručena ubistva. Ali, zapravo su najotrovnije supstance na svetu relativno nepoznate. Najotrovniji od nabrojanih, ali još uvek ni blizu top tri otrova, je tetrodotoksin. Skraćeno se naziva TTX, a on svake godine ubije oko 50 Japanaca.



Taj, vrlo jak, neurotoksin nalazi u ribama pumpicama. TTX se koristi u haitskoj vudu-magiji gde od njega bokori, (vudu šamani), uz još neke sastojke pripremaju prašak poznat kao kup de pudr koji navodno izaziva zombifikaciju, privremenu obamrlost, posle koje 'pokojnik ponovno oživi'. Osim toga, ribe koje ga sadrže smatraju se velikom delikatesom, a potrebno je vrlo dobro poznavanje pripreme te ribe da vas ne bi usmrtila.



Pri analizi otrova posmatra se tzv. Smrtonosna doza, a to je količina otrova koja je potrebna za ubijanje 50 odsto test populacije, a najčešće se navodi u meri količine na kilogram težine. Prema toj lestvici, za TTX ona iznosi 300 mikrograma/kilogram ako se unese oralno, a 10 mikrograma/kilogramu ako se ubavi injekcijom.



Procenjivanje toksičnosti nije lak zadatak, a hemijsko stanje supstance tu igra važnu ulogu, kao i način na koji se unese, Na primer, ako progutamo tečni metal žive (što je različito od inhaliranja živine pare), vrlo verovatno bi samo prošao kroz naš probavni sistem bezopasno. A ipak, kad je 1996. jedan američki profesor slučajno kapnuo par kapi dimetilne žive na ruke s gumenim rukavicama, ona je prodrla kroz gumu i kožu te je za nekoliko meseci završio u komi.

Prema proceni toksičnosti, ovo je pet najsmrtonosnijih otrova koji postoje na svetu:



5. Ricin

U slučaju ovog otrova, dovoljno je u organizam uneti količinu veličine zrna soli - i smrt je neizbežna. U telo ulazi udisanjem i odmah napada proizvodnju proteina, potpuno je prekidajući. Za razliku od drugih otrova s ove liste, ricin je spor i potrebna su mu oko tri dana da bi ubio čoveka, ostavljajući vremena za eventualno lečenje.

On je korišćen za ubistvo bugarskog disidenta Georgija Markova u Londonu 1978. On je stajao na autobusnoj stanici kada je odjednom osetio jak udarac. Iza sebe je ugledao muškarca kako podiže kišobran s poda. Ubrzo je odveden u bolnicu zbog visoke temperature - te je umro nekoliko dana kasnije. Obdukcija je otkrila sitan crveni kružić na njegovom bedru preko kojeg je otrov ušao u njegovo telo, a on je ispaljen iz vazdušnog pištolja skrivenog u kišobranu.

Ricin se dobija iz zrna biljke Ricinus communis, koja se kultivisala da bi se iz njega izvuklo čuveno ulje. Smrtonosna doza iznosi od 1-20 miligrama/kilogramu ako se uzme oralno , ali je potrebno znatno manje ako se inhalira ili ubrizga.

4. VX

Jedini sintetički spoj u top 5 otrova je VX, nervni agens, a s upotrebom tog gasa pretilo se još u vreme Hladnog rata, ali na svu sreću do toga nije došlo.

Samo jedna kap koja dođe u kontakt sa telom znači sigurnu smrt jer za ovo trovanje nema leka. Žrtva se paralizuje, pluća joj otkazuju i smrt je neizbežna.



Rezultati obdukcije pokazali su da je Kim Džong Nam, polubrat severnokorejskog vođe Kima Džong-una umro 15 do 20 minuta nakon napada smrtonosnim nervnim agensom VX. Smrtonosna doza mu iznosi oko 3 mikrograma/kilogramu

3. BTX

Batrakotoksin ili BTX je vrlo moćan neurotoksičan otrov prisutan u različitim vrstama otrovnih žaba i kod nekih ptica. Uspešno je sintetizovan 1998. iz cis-dekalina. Prikupljali su ga još Severnoamerički Indijanci i umakali vrhove strela u otrov, a smrtonosna doza mu iznosi oko 2 mikrograma po kilogramu.

Ubija tako što ometa jone natrijuma u ćelijama mišića i nerava, a konačno vodi do zaustavljanja srca. Zanimljivo je to da žabe koje su gajene u zatočeništvu nisu otrovne, što sugeriše da otrov dolazi iz njihove prehrane.

2. Maitotoksin

Postoji veliki broj moćnih morskih otrova, poput saksitoksina, a oni su česti krivci trovanja želuca usled konzumacije školjki i slične morske hrane.

Najčešće se povezuju sa štetnim algama koje cvetaju u moru.



Maitotoksin je najsmrtonosniji od opisanih supstanci. Formira ga plankton dinoflagellate i ima vrlo komplikovanu strukturu, što hemičarima donosi ogroman izazov u pokušaju sintetizovanja. On je kardiotoksin, što znači da povećava protok jona kalcijuma kroz mišićnu membranu srca, uzrokujući otkazivanje tog organa.



1. Botulinum toksin

Botulinum toksin je otrov koji je sredinom 19. veka bio prepoznat kao uzrok teške i smrtonosne bolesti botulizma. Toksin izlučuje anaerobna bakterija Clostridium botulinum. Od sedam imunološki različitih tipova, za ljudsku vrstu su otrovni A, B i E. Čovek se obično zarazi zaraženom hranom, a moguća je i zaraza putem rane.

Botulinum toksin je smrtonosan jer izaziva potpunu paralizu mišića. Dovodi do trajne blokade prenosa nervnog nadražaja na neuromišićnoj ploči (spoju nerava i mišića) budući da koči oslobađanje acetilkolina na nervnim završecima, sprečavajući prenos nervnog nadražaja na mišiće pa oni ostaju paralizovani. Samo jedna jedina kap ovog otrova je dovoljna da ubije stotine, čak i hiljade ljudi! Botolinum napada središnji nervni sistem što uzrokuje prestanak rada pluća i srca. Ono što je zapanjujuće jeste da se najotrovniji otrov na svetu svakodnevno koristi u medicini! Nalazi se u botoksu koji prvenstveno žene koriste za „ulepšavanje“ te je upravo on krivac ukoliko botoksiranje rezultira smrću! Smrtonosna doza mu iznosi 1 nanogram/kilogramu.

