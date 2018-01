(VIDEO) OTKRIVEN ŽIVOT GDE SMO MISLILI DA GA UOPŠTE NEMA: Tamo vladaju takvi uslovi kao da su sa nekog drugog sveta!

Na tim dubinama pritisak je jednak onom koji bi stvorilo 50 najvećih putničkih mlaznjaka naslaganih jedan na drugi, piše Bizins Insajder citirajući konstataciju Dejvida Atenboroua iz Bi-Bi-Sijeve dokumentarne serije "Plava planeta II" (Blue Planet II).



Samo retka bića su u stanju da prežive na toj dubini, a među njima su nekoliko riba iz porodice Liparidae i pokoja morska zvezda. Jednu takvu ribu, delimično prozirnu, filmska ekipa "Plave planete II" otkrila je na dubini većoj od 8.000 metara.

"Izvanredno je to što tako složena životinja može da opstaje tamo dole. Osećam se kao da smo pomerili granice naših saznanja o okeanima još malo dalje", rekla je producentkinja dokumentarca Orla Doerti.



Riba koju je ekipa otkrila u Marijanskom rovu bila je među do sada poznatim vrstama iz velikih dubina apsolutni rekorder, sve do skoro, kada je jedna japanska naučna ekspedicija otkrila sličnu ribu, ali na dubini od 8.178 metara.



Doerti kaže da na tim dubinama može da se očekuje još mnogo iznenađenja:

"Dubine su poslednja granica za otkrića na našoj planeti. Tamo vladaju takvi uslovi koji kao da su sa nekog drugog sveta!"



Ekipa serije proputovala je 39 zemalja kroz 125 ekspedicija, i na snimanje utrošila 6.000 sati podvodnog snimanja. Najmanje 12 otkrića na koje su naišli, završilo u najnovijim akademskim radovima.

