(VIDEO) RUSI OSVETILI POGINULOG PILOTA: Raketirali teroriste koji su oborili suhoj, pobili najmanje 30 ekstremista!

Vojska je izvela ''masovni precizni napad" na oblast koju kontroliše teroristička grupa Al Nusra, dodao je ministar. Pretpostavlja se da je iznenadnim napadom stradalo najmanje 30 ekstremista.

Moskva je potvrdila je potvrdila da se pilot katapultirao iz oborene letelice, ali da su ga teroristi ubili.

Moscow confirmed Saturday that a Russian Su-25 jet crashed in Idlib province, probably shot down by a man-portable air-defense system (MANPAD). The pilot ejected, but was killed by militants on the ground, the ministry said.

Kurir.rs/RT.com

Foto: YT Printscreen

Kurir

Autor: Kurir