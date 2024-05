KAKO JE MAJSTOR DARKO IZ BOLJEVCA MINISTRU POSTAO DOBAR DRUG: Neobične PRIČE S GRADILIŠTA by Goran Vesić

Da život piše romane, te da prijatelje možemo steći u najrazličitijim prilikama i neprilikama koje on donosi, dokaz je i jedna od priča s gradilišta koja je u dosadašnjem mandatu nebrojano obišao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Pune ruke posla imao je Vesić za ovih godinu i po dana, ali i sijaset dogodovština koje će, kako nam kaže, pamtiti ceo život. A pamtiće i majstor Darko iz Boljevca, koji je u međuvremenu postao Vesićev dobar drug.

foto: Petar Mitić

Pratio svaki korak

- Darko iz Boljevca je moj prijatelj sa više gradilišta koja sam radio. Upoznao sam ga dok smo radili fontanu na Slaviji. Da podsetim, to je ono mesto gde je, mimo svih zakona, bio grob Dimitrija Tucovića i na kome je danas velelepna fontana, koja je tu već sedam godina. Ona fontana protiv koje je imao šta da kaže svaki kvazistručnjak, a u koju su bacali deterdžent ne bi li zaustavili njen rad - započinjemo razgovor s Vesićem za praznično izdanje Kurira.

foto: Petar Mitić

Neobičan projekat U most ugrađeno 30.000 jaja Vesić kaže da je poslednji kameni most izgrađen u Srbiji 1903. i ponosno stoji na Moravici u centru ivanjičke opšine. foto: Petar Mitić - Most je finansiran državnim sredstvima, po projektu inženjera Milenka Turudića, dok je izgradnja poverena poznatom Ivanjičaninu, Blagoju Lukoviću. U konstrukciji nema betona, armature i veziva poput cementa. Građen je sistemom klinova, od klesanog kamena iz majdana u Raščićima. Po predanju, tvrdi se da je u vezivni materijal za gradnju mosta utrošeno 30.000 jaja. Dužina luka koji spaja dve obale Moravice je 24 metra i smatra se da je to najduži jednolučni kameni most s ravnom niveletom na Balkanu. Mostarski most je duži - 29 metara, ali nema ravnu niveletu - kaže Vesić i dodaje: - Kada je predsednik Vučić posetio manastir Poganovo, predložio je da se izgradi novi most koji bi se potpuno uklopio u ambijent u kome se nalazi. Sada, nakon 121 godine, pripremamo projekat za izgradnju kamenog mosta preko reke Jerme kod manastira Poganovo. Most će služiti pešacima za prilaz manastiru s puta koji vodi ka Zvonačkoj Banji. Naši inženjeri koji rade na ovom projektu uveliko spremaju idejno rešenje i vrše odabir kamena koji će u luku savladati Jermu. Ukupna dužina treba da bude preko 40 metara u jednom centralnom i dva manja raspona.

Svako jutro je, kaže nam, dolazio oko sedam da vidi kako napreduju radovi.

foto: Petar Mitić

- Redovno me je sačekivao Darko. Jeste on majstor, ali znao je svaki tehnički detalj fontane. Dve godine kasnije sreo sam Darka na Savskom trgu, gde je radio na uređenju prostora koga smo nekada zvali štajga u jedan od najlepših parkovskih prostora koje imamo. Radio je Darko na uređenju tog trga, ali znao je svaki detalj o spomeniku Stefanu Nemanji. "Nadgledao" je kako ga donose u delovima, kako se spaja i kako se postavlja deo po deo spomenika. Svaki dan sam obilazio radove i, pre nego što mi je šef gradilišta podnosio izveštaj, sve sam čuo od Darka. Šta su uradili i gde su problemi... Kada je predsednik Vučić za Svetog Savu 2021. otkrio spomenik, ja sam obezbedio Darku da bude među zvanicama. Zaslužio je da bude tu mnogo pre mnogih koji su samo tog dana želeli da budu viđeni. Slušao je Vučićev govor i primetio sam mu suzu na obrazu. Prišao sam mu, zagrlio ga i rekao mu da bude srećan jer ovo je njegovo delo. Rekao je da ima do kraja života o čemu da priča. Inače, Darko je razgovarao s predsednikom Vučićem kada je on obilazio radove na Savskom trgu i spomenik Stefanu Nemanji - priča nam Vesić.

Mileta iz Bojnika

Prošle jeseni, kada je rađena petlja Jakovo, koja povezuje ovaj deo Surčina aa auto-putem Miloš Veliki, video je ponovo Darka.

- Nisam ga očekivao, prišao mi je s leđa i rekao: "Evo mene opet." Mnogo sam se obradovao. Jer, kada je on tu, to znači da će sve biti dobro urađeno. A postali smo i drugari. Tako Darko i ja od gradilišta do gradilišta polako radimo lepe i dobre stvari za ovu našu zemlju. I imaćemo o čemu da pričamo...

foto: Petar Mitić

Još jedan od prijatelja koje je na gradilištima stekao je i Mileta iz Bojnika.

- Mileta je radio na Bulevaru heroja s Košara i na rekonstrukciji Karađorđeve ulice i savske obale kod Beton hale. Tako da sam i s njim stari drugar.

foto: Petar Mitić

Ovu su, kako nam kaže ministar Vesić, samo neki od lepih primera s brojnih gradilišta koja su započeta ili završena tokom njegovog dosadašnjeg mandata.

Bonus video:

04:20 VAŽNO JE DA KAO DRŽAVA IMAMO JASAN CILJ! Ministar Goran Vesić za Kurir o skoku Srbiju u budućnost: To nisu planovi ZA RASPRAVU!