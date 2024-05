UŽIVO, VUČIĆ O IZBORIMA Biće mnogo teško jer su se svi oni ujedinili, pozivam ljude da glasaju po svojoj savesti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Četvrtkom u 9" na RTS.

Vučić govori o svim aktulenim temama.

Predsednik je na početku prokomentarisao pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

- U posleratnoj istoriji Evrope čini mi se da je samo na četvoricu lidera zemalja pucano. Nekoliko puta na De Gola, ubijen je Palme, ubijen je Đinđić i juče je bio atentat na Roberta Fica. To su sve ljudi od političkog integriteta, ljudi koji su bili sposobni, čini mi se, da vode neku vrstu inokosne politike. I zanimljivo svi ovi događaji se dešavaju u vreme neke promene geopolitičke paradigme. Interesantno je da ste pomenuli De Gola i to je, po duše, bilo je mnogo kriza zbog kojih je moglo da se očekuje u ono vreme da se takve stvari događaju. U savremenom dobu prosto je nezamislivo da se ovako našto desi, ali jasno govori o toj velikoj što medijskoj podeli, što podeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cenim. On je veliki prijatelj Srbije, iskreni prijatelj Srbije, on je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske uniji i Sjedinjenim američkim državama i svim drugima. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, izbog činjenica da smo nas dvojice lični prijatelji. Iskreni, dugogodišnji lični prijatelj, i kada je on u opoziciji, i kada nije, i videli smo se i u jednim, i u drugim, i u teškim, i u lepim trenucima. I to me, iskreno, potreslo, a on je... Hteo sam da podsetim kakav je on čovek i kakav je on političar, da malo izađemo iz ovih fraza, pro-ruski nastrojen političar, kojim neki mediji možda i opravdavaju ovaj strašni događaj.On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze.

foto: RTS

- Sve je kod nas inverzno, sve je obrnuto u savremenom svetu. To što oni pričaju je gluposti da je on ovakav i onakav, on je čovek koji ima svoj mozak. Ja ne mogu da se poredim sa njim, ali danas su se mnogi začudili u Crnoj Gori odakle Vučiću hrabrost, da sve ono onako kaže i o velikim silama, došao je u NATO zemlju da sve to kaže o njima, da kaže o domaćinu, da kaže o nekom drugom, trećem, petom iako sam ja naravno vodio računa kako i na koji način da govorim. Ali sam čvrsto držao stavova Republike Srbije. Fico je takav čovek, tvrdo i čvrsto se drži svojih stavova i niko ne može da ospori to, ali njega da ubedite, usprotivno, veoma teško. Sasvim je izvesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada. Eto, to je ponajviše šokantno, ali ja verujem u njegovu mentalnu snagu Ja se ne razumem u to, da li se ljudi sad plaše infekcije neke Ima li su problema sa zaustavljanjem krvarenje, to znam, ali Ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu i verujem da je kada je čovek mentalno jak da i najteže fizičke povrede, ne uvek, ali može da prebrodi.

Vučić se potom osvrnuo i na predstojeće izbore u Beogradu.

- Ja moram tim ljudima se izviniti jer ja sad moram da obavljam veliki državni posao. Ja ću biti u nedelju sa njima na tom skupu u Novom Sadu i onda mene šest dana opet neće biti od tih deset preostalih do kraja izbora u kampanji. Naravno ljudi misle da je svejedno za koga ponekad glasaju. Pa dobro, da probamo. To je čuvena rečenica, da probamo. Ali izbori nisu ni igra, ni igračka. I mi imamo ekspo, mi imamo takve ciljeve, tako velike ciljeve. Ljudi, postavili smo ciljeve 1400 evra plata, 650 evra penzija, prosečna. Prosečna plata 1400 evra. Prosečna plata u Beogradu znači biće 1800 evra. 2027. godine već. Dakle, mi ćemo tada biti na nivou današnjeg proseka ili nešto iznad današnjeg proseka EU. Na mnogo mesta biće teško, svi su se ponovo ujedinili. To je ono što sam mogao da shvatim. Stvarno, molim ljude da mi ne zamere, molim ljude iz SNS-a koju toliko volim i ne moram da budem predsednik te stranke da bih tu stranku toliko voleo i koliko poštujem i stranku Rasima Ljajića, pre svega socijalističku partiju Srbije

- Izbori su najvažniji. Nisu izbori i igračka, ponoviću. Nemojte samo jednu stvar sa uma da smetnete, mi danas imamo 550 000 zaposlenih formalno više nego pre 12 godina. A imamo i najmanje i zbog migracija do 2017. i prirodnog priraštaja oko 400 000 ljudi manje. Sad se vraćaju i ta razlika se smanjuje ali i dalje imamo manji prirodni priraštaj. Kada to sagledate onda vidite razliku u rezultatima. Zamislite tu vlast u kojoj bi Marsovci vladali sa ovima što bi svaki dan da protestuju zbog nekog investitora, sa onima trećima, ako ne znam čega, kako bi to izgledalo? I ozbiljno to pitanje postavljam. I kada ljudi misle, pa ja ću za ove, zato što su slični, a neće ići protiv, svi će se oni ujediniti u jednom danu, i to smo i danas videli kada je Nestorović rekao, ako ovi ne izađu na izbore, nećemo ni mi, uostalom mi ne bismo imali sve ove probleme kao država danas oko izbora, samo da je bilo malo odgovornosti baš u toj stranci kao što je nije bilo. I ja mislim da ljudi samo treba da procene, znam ja koliko ima oni koji misle da sam i antipatičan i odvratan i za neke druge ljude, i nije to problem.