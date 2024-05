JEDNOGLASNO: UN izglasale okončanje misije u Iraku uspostavljene 2003, posle svrgavanja Sadama Huseina

Savet bezbednosti UN jednoglasno je odličio da se završi UN politička misija u Iraku uspostavljena 2003. godine posle invazije predvođene SAD-om kada je svrgnut Sadam Husein.

Misija je uspostavljena da koordiniše postkonfliktnim humanitarnim aktivnosstima i rekonstrukcijom, i da pomogne pri vraćanju reprezentativne vlade u zemlji.

Iračka vlada zatražila je od Saveta bezbednosti u pismu 8. maja da zatvori misiju do kraja 2025. godine i ovom rezolucijom se to radi. Rezolucijom se produžava mandat Misije UN za pomoć Iraku (UNAMI) za konačnih 19 meseci do 31. decembra 2025. godine, kada će njen rad potpuno prestati.

U rezoluciju čiji sponzor su bile SAD traži se od generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da pripremi plan za prelazni period i zatvaranje misije u konsultacijama sa iračkom vladom do 31. decembra ove godine tako da UNAMI može da počne da prebacuje svoje zadatke i povlači osoblje i imovinu.

foto: UPI / Newscom / Profimedia

Savet bezbednosti saopštio je da podržava nastavljene iračke napore ka stabilizaciji uključujući njegovu borbu protiv grupe Islamska država i ekstremista Al Kaide i njihovih pridruženih grupa.

Islamska država je 2014. proglasila kalifat u velikim delovima Iraka i Sirije i privukla desetine hiljade pristalica iz celog sveta. Ekstremiste je porazila vojna koalicija predvođena SAD-om u Iraku 2017. godine a u Siriji 2019. godine ali ćelije te organizacije postoje i dalje u obe zemlje.

Odluka Saveta bezbednosti doneta je u vreme kada Irak takođe traži da zatvori vojnu koaliciju formiranu za borbu protiv Islamske države. Oko 2.500 američkih vojnika nalazi se na raznim mestima u zemlji, uglavnom u vojnim objektima u Bagdadu i na severu. Irački premijer Mohamed Šia al-Sudani smatra da su iračke bezbednosne snage sposobne da se izbore sa preostalim ćelijama Islamske države u zemlji i da nije više potrebno prisustvo koalicije.

Zamenik američkog ambasadora pri UN Robert Vud pozdravio je jednoglasno usvajanje rezolucije i planove za organizovano zatvaranje misije.

"Mi svi vidimo da se Irak dramatično promenio poslednjih godina i da je bilo potrebno da se misija UNAMI-ija preusmeri u okviru naše posvećenosti da podržimo bezbedan, stabilan i suveren Irak", rekao je on u Savetu bezbednosti.

Zamenica ruskog ambasadora pri UN Ana Evstignjeva istakla je da je za Moskvu bilo važno kada je glasala za rezoluciju da su SAD uzele u obzir prioritete na koje je Irak želeo da se UNAMI usmeri u svojim poslednjim mesecima rada.

"Uvereni smo da u 20 godina od kada je uspostavljena UNAMI je u potpunosti ostvarila svoj potencijal da pomogne u restauraciji iračke državnosti i da je narod Iraka sada spreman da preuzme punu odgovornost za političku budućnost zemlje. Izražavamo punu podršku suverenitetu Iraka i protivimo se svakom mešanju u unutrašnja pitanja zemlje. To je imperativ", rekla je ona.