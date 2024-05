PIKSI NAŠAO REPREZENTATIVCA U KRAGUJEVCU? "Prima loptu kao Mesi, to ne može svako..."

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi gledao je utakmicu Radničkog i Vojvodine u Kragujevcu i za oko mu je zapao jedan fudbaler domaćeg tima.

Piksi je u razgovoru za Mozzart sport istakao kako bi u bliskoj budućnosti u nacionalnom timu mogao da zaigra 18-godišnji Milan Aleksić.

foto: Starsport

- Ima par njih interesantnih u oba tima. Aleksić ima samo 18 godina a video sam jedan prijem lopte kao Mesi. To je nešto što ne može svako. Fenomenalna kontrola lopte, pregled, pas… On je već u našim mlađim selekcijama i budućnost radi za njega. Pitanje je dana kada će debitovati za A tim. To je moja prognoza - rekao je Stojković.

Aleksić je u mlađim kategorijama nosio dresove Čukaričkog i Partizana, a za Radnički je ove sezone na 28 utakmica u svim takmičenjima postigao tri, a namestio devet golova.

Kurir sport / Mozzart sport

BONUS VIDEO:

00:30 Piksi na Puškaš Areni