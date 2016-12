ANALIZA STRATFORA: 2017. će biti džombasta, a evo koja zemlja će oblikovati svetsku ekonomiju

Među zemljama koje će jak dolar najviše ugroziti su Venecuela, Turska, Južna Afrika, Nigerija, Egipat, Čile, Brazil, Kolumbija i Indonezija, navodi agencija u svojoj prognozi ekonomskih kretanja u narednoj godini.

Pritisak na juan i uporno opadanje deviznih rezervi će, kako dodaje, istovremeno naterati Kinu da pojača kontrolu nad odlivom kapitala.

Cene sirove nafte će se, po proceni Stratfora, umereno oporaviti u 2017, delom zahvaljujući dogovoru većine vodećih proizvođača u svetu, "ali se nijedna zemlja neće u potpunosti pridržavati zahtevanog smanjenja proizvodnje nafte".

This map shows why #Syria's civil war won't end in 2017. (Hint: The loyalists are pulled in too many directions.) https://t.co/YYcboaDU5l pic.twitter.com/J6y8gNTIDR — Stratfor (@Stratfor)

">December 28, 2016

Tempo oporavka severnoameričke proizvodnje nafte iz škriljaca će biti primarni faktor koji će uticati na Saudijsku Arabiju u pogledu politike produžavanja i većeg rezanja proizvodnje nafte iduće godine.

Dok će severnoameričkim proizvođačima biti potrebno vreme da odgovore na oporavak cena i da povećaju pumpanje, Saudijska Arabija, tvrdi Stratfor, zna da je znatniji rast cena nafte malo verovatan. To znači da će Saudijska Arabija aktivno intervenisati na tržištima u 2017, da bi zadržala ekonomiju na putu ponovnog uravnoteženja isporuka, posebno u svetlu plana prodaje 5,0 odsto akcija u nacionalnom naftnom gigantu Aramku 2018. godine.

These are @Stratfor's chilling predictions for 2017 pic.twitter.com/BkiKVvRHi4 — Business Insider (@businessinsider)

">December 28, 2016

Više cene nafte će doneti olakšanje proizvođačima "crnog zlata" u svetu, ali ono može biti premalo i prekasno za zemlju poput ekonomski posrnule Venecuele, smatra agencija sa sedištem u teksaškom gradu Ostinu.

"Pretnja od bankrota koji se nazire i oštro smanjenje uvoza osnovnih proizvoda zarad otplate duga, pokretaće socijalne nemire u Venecueli i otkriti već duboki razdor među pripadnicima vladajuće stranke i oružanih snaga.

Razvijena tržišta će takođe zabeležiti značajnu promenu u 2017, koja će biti godina u kojoj se vraća inflacija", predviđa Stratfor i dodaje da će to biti razlog da centralne banke napuste nekonvencionalne politike i da se late mera monetarnog zaoštravanja.

Primiču se kraju dani kada su centralne banke plavile tržišta s gotovinom. Teret će sada pasti na zvaničnike koji kreiraju fiskalnu politiku, a državna potrošnja će zameniti štampanje novca kao primarni motor ekonomskog rasta.

What does #2017 hold for a #China in transition? Stratfor's Rodger Baker on our Annual Forecast w/ @TexasStandard: https://t.co/c2wuG8WmG5 — Stratfor (@Stratfor)

">December 29, 2016

Tržišta, koja su u poslednje vreme bila mirna i stabilizovana, što se duguje obilnoj likvidnosti i mlakom reagovanju na političke nemire, biće mnogo nestabilnija u 2017. Na sve pometnje u 2017. godini, od pretnji evrozoni do moguće eskalacije trgovinskih svađa, investitori bi mogli dramatično da reaguju, upozorava se u prognozi i predviđa da bi značajno ljuljanje cena aktiva, kakvo je zabeleženo u prva dva meseca 2016, lako moglo da se ponovi u više epizoda tokom 2017.

"Sjedinjene Države se povlače iz svojih globalnih trgovinskih inicijativa, dok Velika Britanija, veliki zagovornik slobodne trgovine, gubi uticaj u Evropi u kojoj narasta protekcionizam", piše Stratfor.

Stratfor - As we have been writing for years, the European Union will eventually dissolve. https://t.co/wIWORa4uVA — Daniel (@PichlerD)

">December 29, 2016

Globalni rast trgovine će, kako ocenjuje, verovatno ostati napregnut u ukupnom poretku, dok će u izvozno zavisnim zemljama, poput Kine i Meksika, jačati motivacija da sačuvaju svoje odnose s dobavljačima i da traže nova tržišta.

Nastaviće se trend zamene većih trgovinskih sporazuma manjim, neambicioznijim, sklopljenim između pojedinačnih zemalja i blokova.

Forget the #Rooster: @Stratfor says 2017 is going to be the year of the #RussianBear https://t.co/WtnbUUFchr pic.twitter.com/teAb362uds — Sputnik (@SputnikInt)

">December 28, 2016

Put svetske ekonomije u 2017. će biti džombast, a Indija će biti ključna studija slučaja za druge zemlje, kako razvijene tako i za nerazvijene, zbog svoje efikasnosti i prednosti koje pruža dekriminalizovana ekonomija bezgotovinskog plaćanja, i koja ima sve više tehnologija na raspolaganju da se bavi mogućnostima, zaključuje Stratfor.

