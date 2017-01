BRITANCI, GUDBAJ: Slovaci poručili Ostrvljanima šta misle o bregzitu!

BRATISLAVA - Slovaci iz Bitče, mesta na severozapadu zemlje, uputili su Velikoj Britaniji šaljivi protest zbog bregzita i naslikali na zaleđenom lokalnom ribnjaku britansku zastavu, ispisavši „Goodbye, Britain“, čime su nehotice naljutili Britance, koji su to shvatili kao da ih Slovaci drsko teraju iz Evrope.

Zastavu i oproštaj na ledu nacrtala je grupa Slovaka koji na duhovit način na svom ribnjaku preko zime ukazuju na probleme današnjeg sveta, a pomagali su im i tinejdžeri iz obližnjeg doma za napuštenu decu.

- Prvo smo želeli da farbom za prehrambene proizvode na ledu naslikamo slavnu Pikasovu „Gerniku“, ali to bi bilo mnogo teško. Hteli smo ovim da ukažemo na to da Velika Britanija ne bi trebalo da napušta EU. To je vid protesta. Živimo u vremenu kad bi trebalo da se spajamo i budemo zajedno - rekao je za slovački portal Topky.sk organizator akcije Roman Grešak.



Mediji u Velikoj Britaniji shvatili su, međutim, šaljivi protest zbog bregzita kao drsko teranje Velike Britanije i ledeni oproštaj od nje.





