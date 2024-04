BIVŠA RUSKA ŠPIJUNKA OTKRIVA! Kako sam zavodila svoje mete! Ovim stvarima nas uče u tajnom programu KGB!

Bivša ruska državljanka koja tvrdi da je nekad radila kao špijun otkrila je kako je zavodila i manipulisala svojim metama.

Alija Roza je u novom podkastu „To Die For“ Televizije Tenderfut i iHartPodkast govorila o svojoj navodnoj „obuci, tehnikama, metama i misijama“.

- Prošlo je više od dve decenije koliko ćutim. Ali, iz nekoliko razloga, nisam više mogla da ostanem u tišini. Nisam više mogla da živim sa ovim bolom, iako sam prošla kroz sve te traume. Da nisam ja progovorila, ko bi? – rekla je ona „Foks njuzu“, preneo je Ndtv.com.

1 / 3 Foto: Mr Photoman / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ona se u podkastu prisetila kako je pobegla iz Moskve sa sinom jer je htela da mu pruži bolji život.

- Najveći poduhvat u mom životu je bilo to što sam postala roditelj. Želela sam da to iskusim. Želela sam da stvorim porodicu, da imam decu. A to mi nije bilo dozvoljeno. Onda sam shvatila, ‘ček malo, imam samo ovaj jedan život. Ne želim da ga provedem žrtvujući se za nešto u šta više ne verujem. To je bio trenutak kad sam krenula da tragam za mogućnostima da pobegnem – rekla je Alija.

Bivša špijunka takođe je govorila o svojoj porodici. Rekla je da je rođena u mešovitoj, kazahstansko-tatarskoj porodici visokog vojnog oficira Sovjetskog Saveza. Bila je, kako kaže, uključena u specijalni državni program za decu visokih oficira.

Iako je želela da bude modni dizajner, otac joj je rekao da nema drugog izbora nego da pohađa specijalni državni program. Od ranog detinjstva je učila borilačke veštine i bavila se drugim napornim fizičkim aktivnostima, da bi u 18. godini postala deo “se*s programa”. Izabrana je iz grupe od 350 učenika da učestvuje u tajnom program koji su razvili bivši psiholozi i visoki oficiri KGB-a.

- Nije samo se*s – to je veoma daleko od sek*a. Sve se vrti oko umetnosti komunikacije. Učili smo kako da se obučemo, našminkamo, predstavimo, kako da razgovaramo sa našim metama i kako da ih nateramo da nam veruju. Radi se o psihologiji ljudi, kriminalaca, muškaraca… O razumevanju perspektive muškaraca i šta tačno oni žele – rekla je Alija.

- Kad zavodite, to je… kao da započinjete sa dobrim komplimentom. Nije to samo reći, na primer, da mi se sviđa vaša jakna. To mora da bude nešto zaista specifično i prikladno u tom trenutku. To će privući ljude vama. Počećete da im se dopadate. A kad znate kako da vodite razgovor, ljudi će postati veoma otvoreni prema vama. Postaće veoma prijateljski raspoloženi. Učite kako da budete učtivi, druželjubivi i poštovani u društvu. Tu su i seksualne tehnike. To je ekstremno, ali će učiniti da vaša meta postane opsednuta vama. To je potpuno drugačija igra – priča Alija.

Uprkos niskim primanjima – 100 dolara mesečno za šestodnevnu radnu nedelju – ona je nastavila da to radi iz patriotizma i jer se “osećala kao heroj koji spasava nečiji život”.

- Na kraju dana, kad sam nekome spasila život, osećala sam se dobro zbog toga. Ali nikad se nisam upitala kako se osećam u telu koje su stalno zlostavljali i silovali nasumični muškarci. Jedan bivši FBI agent je rekao da sam ja pokvarena igračka, da sam i sama bila predmet seksualne trgovine. Ali svi moji drugovi iz razreda ne misle tako. Mi smo se osećali kao patriote. Bili smo spremni da podnesemo žrtve i uradimo sve za našu vladu. Tako sam se osećala – kaže Alija.

Međutim, takođe se osećala “iskorišćenom” od strane ruske vlade i kasnije je shvatila da joj je “ispran mozak”.

- Videla sam sve te druge agentkinje u određenim godinama, na primer 56. Bile su tako jadne, usamljene. Nije im bilo dozvoljeno da imaju privatni život. Nisu mogle da imaju porodicu. Nisam mogla da dozvolim da se to desi i meni – rekla je Alija.

Navodna bivša špijunka nije se vratila u Rusiju više od 10 godina i sada koristi novo ime. Sada pruža savete za zavođenje ženama kojima je potrebno da podignu svoje samopouzdanje i ima preko milion pratilaca na “Instagramu”, piše Ndtv.com.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

05:22 STRUČNJAK ANALIZIRAO PUTINA: Iz KGB mu je ostala ukočena ruka, nestrpljiv, često koristio pištolj, NOGA GA MNOGO ODAJE (VIDEO)