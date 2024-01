BILA SAM UBEĐENA DA MI JE MUŽ ŠPIJUN, A ONDA MI JE OVAJ TELEFONSKI POZIV PREOKRENUO ŽIVOT: Istina o njemu bila je mnogo brutalnija

Britanskoj spisateljici Mari Tarner Tompson je jedan telefonski poziv 2006. promenio život. Saznala je istinu o svom suprugu i saznala da nije ni znala sa kime je u braku. "Da li ste vi gospođa Džordan?", pitala ju je žena sa druge strane žive pa poručila: "Ja sam druga gospođa Džordan".

Mari Tarner Tompson otkrila je da njen muž ima još tri žene i najmanje 13- oro dece. "Sve je bila laž. Ništa, od prvih reči koje mi je napisao, nije bilo istina", izjaviila je.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bila je ubeđena da je njen muž Vilijam Džordan CIA špijun, i da je stalno odlazio od kuće zbog opasnih misija.

- Kad je bio kod kuće, bio je posvećen otac, ali je mesecima bio odustan, išao je na tajne misije, kako sam mislila. Inače, bio je savršen muškarac i superheroj - dodala je.

Tako je izgledalo, ali je Džordan bio sasvim drugačiji. Bio je serijski bigamista i prevarant, osuđeni seksualni prestupnik i kriminalac, sa ogromnim brojem lažnih imena.

- Posle tog poziva shvatila sam da čovek kog sam volela šest godina, za kog sam se udala i sa njim imala dvoje dece, ne postoji. Dotakla sam dno - rekla je u dokumentarcu "The Other Mrs Jordan – Catching The Ultimate Conman" koji prikazuje njihov život i priču o bigamiji.

Zamka laži i prevare

Meri i Džordan upoznali su se na internet stranici za upoznavanje 2000. Imala je tada 35 godina i bila samohrana majka ćerki Robin (devojčica je u to vreme imala samo godinu dana).

- Bilo je izuzetno bitno da svaki muškarac sa kojim sa bila u vezi, pozitivno utiče na moju ćerku, da bude pouzdan i iskren. Vil koji je bio poreklom iz Nju Džerzija, a živeo u Edinburghu, bio je inteligentan, pažljiv i brižan, sve to sam tražila u vezi - ispričalla je.

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Situacija je počela da se menja: "Otkazao bi planove u poslednji čas, a onda bi se izvinjavao i obećavao da se to više nikada neće ponoviti. Kada se nije pojavio na putovanju koje smo planirali za London krajem decembra 2000. godine, rešila sam da odustanem od te veze.

Pojavio se na mom pragu u sedam sati narednog jutra i zaprosio me je. Rekla sam ne jer bilo prerano, ali sam se i složila da ne prekidamo vezu, jer je njegovo kajanje bilo tako uverljivo".

Kako je rekla, u to vreme nije se znalo za termine poput "gaslighting", a njen muž je koristio psihološke tehnike kako bi je zbunio i doveo do toga da nije ni znala gde se nalazi.

- Prvo mi je rekao da radi na visokom nivou kibernetičke sigurnosti za banke i vlasti, što je uključivalo mnogo putovanja unutar Velikie Britanije, ali onda je otkrio da je zapravo agent CIA-e, regrutovan sa fakulteta da putuje svetom često i na opasna mesta - otkrila je šta joj je govorio 2001.

Tražio je od nje da se zakune da nikome neće bilo šta reći o njegovom poslu: "Bilo je uzbudljivo, bila sam u vezi sa špijunom, superjunakom. Ali loša strana je bila ta što više nisam mogla da se žačim što ga nije bilo nedeljama ili što bi otkazivao sastanak u poseldnji čas, jer nije imao izbora".

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dva meseca kasnije otkrila je da je u drugom stanju što je za nju bio šok jer joj je muž rekao da je bolovao od zauški u detinjstvu pa da ne može da ima decu.

"Bila sam zapanjena, ali oduševljena, kao i on. Bio je odsutan mesecima i zvao me sporadično, često usred noći sa satelitskog telefona, govoreći mi o žrtvama koje je video i i zgradama pretvorenim u ruševine". Mari je verovala da je on za to vreme bio na misiji na Bliskom istoku. Stalno se plašila za njegovu bezbednost.

"Našu ćerku koja sada ima 21 godinu, nije upoznao sve dok nije napunila tri meseca".

Venčali su se u Edinburgu, u prisustvu njenih roditelja. Niko iz njegove porodice nije došao na venčanje, rekao im je da nisu u stanju da doputuju iz Amerike.

"Osećala sam se tako srećno tog dana. Venčali smo se i Vil je odlučio da napusti posao u CIA i pokrenu svoju IT kompaniju. Sa Bliskog istoka vratio se kao slomljen čovek i rekao je da njegov rad ne pravi nikavu bitnu razliku za čovečanstvo. Stvarno sam verovala tog dana da započinjemo novo, "normalnije"poglavlje".

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naredne dve godine bili su mirnije. On je radio u IT industriji u Velikoj Britaniji što jeste zapravo bila istina. Mari je u leto 2004. ponovo ostala u drugom stanju.

"Džordan mi je rekao da su opasni ljudi, koji su ga poznavali iz vremena dok je bio u CIA krenuli za njim i da im treba da zaštitimo mene i našu decu. Plašila sam se, čak me je naučio da koristim elektrošoker u slučaju da provale u kuću. Jedva sam spavala mesecima, stalno u strahu i uplašena".

Naredne godine dala mu je oko 230.000 evra, od prihoda od prodaje stana koji je imala, i ušteđevine i svoje plate. Mislila je da plaća novac "ljudima iz senke".

"Čak i ponekad nije ni došao po novac, nazvao bi ili poslao imejl da kaže da moramo da platimo više ili će nam deca biti ubijena. Ljudi uvek misle da ne bi naseli na ovakvu prevaru, ali ja sam inteligentna, profesionalna žena. Verovala sam u to svim srcem, jer je bio majstor prevare i proveo je godine baveći se mnome".

Dobili su pre 18 godina sina Zaka, on je propustio njegovo rođenje.

"Do tada je svoje odlaske objašnjavao time da se skrivao od tih muškaraca ili da je radio kako bi zaradio novac. Nisam mogla da se bilo kome poverim, jer me je upozorio da to mora da bude tajna".

Poziv koji je otkrio brutalnu istinu

"Žena na drugom kraju linije mi je rekla da je u braku sa njim 14 godina i da imaju petoro dece - rekla je da je dobio dvoje dece sa njihovom dadiljom. Živeli su u Škotskoj, pe nego što su se preselili u južnu Englesku". Toj ženi je pričao da je špijun Ministarstva obrane, zbog čega je toliko bio odsutan od kuće.

Za broj Mari saznala je u njegovoj svesci, a kada je pitala čiji je toj broj, odgovorio je da se radi o nekome sa posla i da ona ne sme da koristi taj broj zbog čega je postala sumnjiva.

"Moja stvarnost rušila se oko mene dok je govorila, ali osetila sam neobično olakšanje jer sam shvatila da nema opasnih muškaraca koji dolaze po nas. Moj novac je nestao i moj brak je bio sramota, ali barem smo deca i ja bili sigurni".

Mari se sastala i sa drugom ženom koja joj je pokazala papire i fotografije. Ispostavilo se da je bio veren sa ženom koju je zapošljavao, uzimao je njenu platu, pozajmljivao novac od nje, a onda na prevaru koristio njenu kreditnu karticu. Nazvala je policiju i dok su ga istraživali zbog prevare, otkrili su da se dva puta ženio. Optužen je za bigamiju i posedovanje elektrošokera.

"Najgore otkriće bilo je da je bio osuđeni seksualni prestupnik, koji je priznao krivicu za seksualne prestupe nad devojčicom mlađom od 13 godina i to 1997. godine kada je odslužio sedam meseci u zatvoru". Srećom, njena deca nisu doživela nasilje.

On ju je konkatirao i molio da se ne razvede od njega." Nisam želela da me ponovno uvuče, znala sam koliko je uverljiv".

Nastavio sa prevarama

Krajem 2006. na sudu u Oksfordu priznao je krivicu za bigamiju, nezakonito posedovanje pištolja za omamljivanje i propust da prijavi svoju adresu što je bilo zakonski potrebno zbog presude iz 1997. Osuđen je na pet godina zatvora.

Mari je van sudnice prišla žena koja joj je rekla da ima dete sa Džordanom.

"Do sada sam otkrila da je 2005. imao sedam veza i desetero dece. Odlučila sam da uradim sve što mogu kako bih proširila glas o tome ko je on zapravo i kako bih zaštitila druge", rekla je Mari koja je 2007. objavila knjigu "The Bigamist".

Više žena konkatiralo ju je i reklo da je Džordan pokušao da je prevari, sa jednom je postala prijateljica pa su pokrenule Fejsbuk grupu za podršku njegovim žrtvama. On je privremeno pušten iz zatvora 2009. i deportiran u SAD gde se vratio prevarama. Početkom 2023. ponovno je uhapšen i optužen za prevaru, nakon krađe od vlasnika restorana u Njujorku. U zatvoru je i čeka presudu, piše The Sun.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

