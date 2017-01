KALIFORNIJA GLASA ZA OTCEPLJENJE OD AMERIKE: Pokrenuta procedura za referendum!

SAKRAMENTO - Kalifornijski državni sekretar Aleks Padila dao je zeleno svetlo za prikupljanje potpisa za referendum o otcepljenju te savezne države od ostatka SAD.



Glasanje o nezavisnosti Kalifornije najavljeno je za mart 2019. godine, a da bi ono bilo održano, potrebno je da se prikupi 600.000 potpisa u državi od 40 miliona stanovnika.



Protiv ratova



- U interesu Kalifornije više nije da bude savezna američka država. Ne samo da je Kalifornija primorana da svojim porezima plaća ogromna izdvajanja za vojsku već nas šalju da ratujemo u sukobima koji pre jačaju terorizam nego što ga slabe. Jedini razlog što nas teroristi napadaju je to što smo deo SAD. Osim toga, Amerika mrzi Kaliforniju - rekao je Markus Evans, potpredsednik pokreta „Da, Kalifornija“.



Kako prenose agencije, pitanje na referendumu bi trebalo da bude: „Da li bi Kalifornija trebalo da bude slobodna, suverena i nezavisna država?“ Visoka cena



Padila je rekao da iako je dao crveno svetlo, to ne znači da podržava inicijativu.

- Odluka o glasanju i otcepljenju donela bi mnogo troškova Kaliforniji - rekao je on.



Prema poslednjim sprovedenim istraživanjima, 32 odsto stanovnika Kalifornije glasalo bi za otcepljenje od SAD. Inače, to je drastično povećanje broja ljudi koji su za nezavisnost, a popularnost ideje pomogli su odluka Velike Britanije o napuštanju Evropske unije i pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima, iako je on u samoj Kaliforniji ubedljivo izgubio.



E.K.

Autor: Reuters,AP