MISLILA JE DA HRČE, A UJUTRU GA NAŠLA MRTVOG: Muž joj se gušio, a ona ga isterala iz kreveta

Lisa Li je bila užasnuta kada je otkrila da je njen parnter Luis Litl mrtav.

Dvadesetpetogodišnjem Luisu je dijagnostifikovan Brugada sindrom manjeg stepena, jer je postojala opasnost da mu srce stane usred noći.

Woman shares heartbreak after kicking boyfriend out of bed for snoring - only to find out he was actually dying https://t.co/A0o9LnJu8L pic.twitter.com/eXFEOgAVU8