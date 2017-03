OSTAO BEZ BENZINA, PA KRENUO KA ŠUMI: Ispovest čoveka koji se iz DIVLJINE vratio posle 27 godina

Ovaj mladić vozio je severoistokom SAD sve dok nije ostao bez benzina. Kada ja automobil stao, zaputio se u šumu. Iz šume je izašao 27 godina posle.

Ljudi beže u divljinu iz tri razloga - zbog mržnje prema današnjem svetu, zbog ljubavi prema prirodi, a neki beže iz verskih razloga. Začudo, Najt ne spada ni u jednu kategoriju.

Njegova agonija je počela kada je ugrađivao alarme u predgrađu Bostona. Iz nepoznatih razloga odlučio je da da otkaz. Zapravo, otkaz nije ni dao, samo je otišao. Čak nije ni alat vratio. Podigao je poslednju platu, seo u automobil i krenuo u nepoznato.

Najt baš nikome nije rekao šta radi.

"Razlog je jednostavan. Nisam imao kome da kažem reći. Prijatelje nisam imao, a sa kolegama s pola nisam hteo da se družim", kaže. Seo je za volan i vozio. Hranio se brzom hranom, spavao u jeftinim motelima i samo gledao život kako prolazi pokraj njega. Kada je stigao na Floridu, Najt se okrenuo i krenuo prema severu.

"Uživao sam. Još ranije sam shvatio da se najlepše osjećam kad sam sam. Interakcija s drugim ljudima me frustrirala, svaki sastanak bila mi je noćna mora".

Sa sobom je imao samo šator i torbu, nikakvu kartu ili kompas. Naravno, ta činjenica ga nije previše brinula, Krisofer je hrabro zakoračio u šumu i krenuo ravno u divljinu.

"Jedini cilj mi je bio da se izgubim. Ne pitajte zašto jer ne znam odgovor. Nisam razmišljao, nisam imao nikakvih planova. Samo sam otišao", kaže.

